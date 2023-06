Tiberio Timperi, chi è l’ex moglie e madre di suo figlio: più bella di così non si può

Ecco chi è l’ex moglie di Tiberio Timperi, nonché madre di suo figlio. La donna è molto bella ed è un peccato che i due si siano lasciati così presto, insieme formavano proprio una bella coppia.

Più bella di così non si può, sembra uno stralcio preso da un testo di una canzone di Eros Ramazzotti, ma in realtà si tratta di tutt’altro. Ci riferiamo alla bellezza che accompagna l’ex moglie di Tiberio Timperi, nonché madre di suo figlio. Ecco chi è la donna con la quale Timperi è tutt’ora ai “ferri corti”.

Non sempre l’amore procede come le coppie speravano quando sono usciti a quel magico primo appuntamento, eppure non sempre si trova il lieto fine come nei film. Lo sa bene Tiberio Timperi, il quale se prima la sua ex moglie l’ha tanto amata…adesso la “odia con l’intensità di mille soli“, da quello che abbiamo potuto capire dai suoi libri e dalle sue parole.

Chi è Tiberio Timperi?

Tiberio Timperi è il noto giornalista e conduttore televisivo, nato a Roma nel 1964, famoso principalmente per essere (o essere stato) il volto di programmi quali Unomattina in famiglia, La vita in diretta, Techetechete’, Mattina in famiglia e così via. Ha partecipato anche a fiction quali Un medico in famiglia, Un posto al sole, Ricominciare per non parlare del suo ruolo di scrittore, pubblicando Ci avete fatto caso?, Amarsi sempre! Sposarsi? e Nei tuoi occhi di bambino.

Negli anni è stato protagonista di diverse controversie legali legate alla sua immagine, al suo lavoro e alla sua vita privata. Per quanto riguarda le prime due voci, ha rischiato di essere radiato dall’albo dei giornalisti per essere apparso pubblicamente in spot commerciali, vietati dall’ordine e licenziato per via di quella famosa imprecazione in fascia protetta che è costata alla Rai una multa molto salata.

Chi è l’ex moglie di Tiberio Timperi?

Ecco chi è la bellissima ex moglie di Tiberio Timperi, nonché madre di suo figlio, si tratta di Orsola Adele Gazzaniga, con la quale è stato sposato per pochi mesi nel 2015. Nonostante i due siano divorziati da molto, gli screzi tra i due continuano tutt’ora in quanto lui accusa lei di non fargli vedere suo figlio e lei di essere un cattivo padre.

Come sempre alla fine ci vanno di mezzo i figli, che non c’entrano mai sulla fine del matrimonio dei loro genitori, ma puntualmente a pagare le conseguenze sono loro. Non si sa molto sulla Gazzaniga, in quanto sia lei che Timperi sono sempre stati molto riservati. Non essendo un personaggio pubblico poi è molto difficile scoprire qualche dettaglio che concerne la sua vita lavorativa e privata. Quel che è certo è che tra i due ex coniugi non scorre per niente buon sangue, come aveva dichiarato Timperi tempo fa: “Da un certo momento in poi la mia vita ha preso un’altra direzione: è stato molto, molto pesante, ma va bene così”.

Ha poi concluso parlando del rapporto con il figlio Daniele: “Quando risolvi un problema a tuo figlio, lo risolvi in quel momento; forse però non gli dai una mano nella vita. Non ci sarai sempre tu vicino e quindi è giusto che sbaglino”.