Aurora Ramazzotti, a pochi mesi dal parto il suo fisico è diventato così: sembra quasi impossibile

La splendida primogenita del mitico Eros e della bellissima Michelle Hunziker si mostra sui Social. Com’è diventata a pochi mesi dal primo parto.

È stata certamente una gioia immensa per lei e per il compagno di una vita Goffredo Cerza, vedere venire alla luce il primo figlio, al quale hanno dato il nome di Cesare. Inoltre Eros Ramazzotti, ancora oggi uno degli artisti italiani più ascoltati e amati nel mondo e la sua prima ex moglie, ovvero la splendida Michelle Hunziker, sono al settimo cielo.

Sono dunque diventati, come già mesi e mesi fa li aveva definiti, dalle pagine del settimanale Chi, l’accorto Alfonso Signorini, dei nonni rock. La showgirl svizzera in particolare ha incantato il vasto popolo del Web con foto e video che la ritraggono in compagnia del nipotino. La clip poi dove lei si commuove fino alle lacrime tenendolo in braccio, è diventata in men che non si dica virale.

Dal canto suo Aury ha tenuto aggiornati sui Social, in particolare suo suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, i suoi estimatori nel periodo della sua dolce attesa. Ha poi mostrato orgogliosa e felice la sua creatura non appena è venuta alla luce e poi si è giustamente presa qualche giorno per sé stessa.

La vita di Aury dopo il parto

Quando è tornata a casa dalla clinica svizzera dove ha partorito e dove anni fa l’ha messa al mondo la sua tanto celebre mamma, la cameretta per Cesare era bella che pronta. Chiaramente da quel momento ha preso il via per lei una nuova vita. Giovane donna profondamente ironica e autoironica, ha proseguito a scherzare con i suoi fan sul cambiamento che è avvenuto anche a livello fisico.

Aurora è una grandissima sportiva e difatti ha continuato a praticare sport e a fare del movimento durante la gravidanza, chiaramente fino a che riusciva e poteva, senza correre alcun rischio. A distanza di pochi mesi dal parto, la ragazza ha deciso di mostrare il suo fisico al vasto popolo del Web.

Il prima e il dopo

Il risultato è a dir poco sconvolgente. La primogenita di Eros e Michelle sta infatti ritornando alla sua solita forma fisica e forse ancora più bella di prima. Con indosso un paio di semplici slip neri e alquanto sgambati e un asciugamano in testa, mette in luce una fisicità decisamente notevole. È appena uscita dalla doccia e si copre il seno con le braccia.

Accanto troviamo un altro selfie, risalente a qualche mese prima, dunque antecedente all’arrivo del piccolo Cesare. Lì metteva in mostra il suo adorato pancione. Tuttavia già in altre occasioni lo aveva mostrato anche con mise molto femminili e super audaci, che avevano sconvolto i più. Ora la Ramazzotti ha una nuova luce negli occhi e al di là della fisicità ritrovata, il suo fascino è fulgido e lampante.