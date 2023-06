“L’ha lasciato come uno str…zo”: Stefano De Martino mollato su due piedi | Situazione irrecuperabile

Stefano De Martino, l’amatissimo showman campano, ancora nel chiacchiericcio. Lasciato così, su due piedi.

Non c’è alcun dubbio che Stefano De Martino sia diventato sempre più un artista a tuttotondo, molto amato non solo dagli addetti ai lavori, ma anche dal grande pubblico. Quando ha mosso, ancora giovanissimo, i suoi primi passi nella scuola di Amici, aveva colpito le spettatrici con il suo incredibile fascino.

Tuttavia pure il suo talento di ballerino era fin da allora più che mai evidente. Quell’edizione non la vinse, ma arrivò quinto. Nonostante ciò non uscì più dal vortice della fama e soprattutto del chiacchiericcio e del Gossip. Alla corte di Maria De Filippi, con la quale è rimasto in ottimi rapporti, conobbe Emma Marrone, con la quale visse una storia d’amore.

Quando poi tornarono entrambi al padre di tutti i talent, lui in veste di ballerino professionista e lei di coach, lui la tradì in diretta. In poche parole si innamorò perdutamente di Belen, che danzava con lui in performance molto sensuali. La showgirl argentina, da poco single dopo la sua lunga relazione con Fabrizio Corona, era stata chiamata da Maria per danzare proprio con Stefano.

Il tradimento in diretta

Il grande pubblico rimase sconvolto da ciò che successe tra De Martino e la cantante salentina, ma poi, quando lui e la Rodridguez hanno iniziato a fare sul serio, il grande pubblico ha seguito con interesse le loro vicissitudini. Si sono sposati e hanno masso al mondo Santiago. Tuttavia, dopo solo qualche anno hanno comunicato la fine della loro relazione.

Hanno vissuto poi altre storie. Lei in particolare ne ha vissuta una molto importante con Antonino Spinalbese, con il quale ha messo al mondo la piccola Luna Marì. Per la verità, lei e Stefano, hanno provato altre volte a rimettersi insieme, ma è solo nel 2022 che hanno avuto successo in tale direzione, per la gioia dei tanti estimatori, anche se si mormora di tanto in tanto di una nuova crisi.

Emma abbandona la scena dopo l’esibizione

Ora sono innamorati più che mai. I due coniugi hanno condiviso insieme al piccolo Santiago i festeggiamenti per lo scudetto del Napoli. All’evento, trasmesso in TV, hanno partecipato tanti personaggi del mondo dello spettacolo e svariati cantanti, tra cui la splendida Emma Marrone. L’artista ha intonato Napulé del mitico Pino Daniele, ma è scappata via subito dopo la sua esibizione.

Non ha quindi permesso al conduttore della serata, proprio il suo ex Stefano, di raggiungerla. “Lo ha lasciato come uno str…zo”, ha commentato un utente sui Social. L’ accaduto non è passato inosservato e in Rete è esplosa la polemica. La Marrone tra l’altro si è mostrata in perfetta armonia con la rivale Belen sui Social e alle Iene. Dunque perché questo tiro mancino al suo ex? E intanto il Gossip impazza.