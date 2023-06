IIary Blasi, sfregio improvviso della collega: chi la sostituisce all’Isola dei famosi

Nuova doccia fredda per la splendida Ilary Blasi. Ora una sua collega è pronta a rubarle la conduzione dell’Isola.

Prosegue a spron battuto la messa in onda in prime time su Canale 5 l”edizione 2023 dell’Isola Dei Famosi. Come è diventata oramai una piacevole consuetudine negli ultimi anni, il reality va in onda dopo la conclusione del GF, soprattutto nella sua versione Vip. Una versione che però a quanto pare non sarà rinnovata per l’autunno 2023.

La Blasi è tornata saldamente al timone dell’Isola mostrandosi sin dalle prima battute più grintosa e in forma che mai. In studio nelle vesti di opinionisti troviamo Vladimir Luxuria e il simpaticissimo Enrico Papi, che han sostituito Nicola Savino. Come inviato riecco Alvin,. Tuttavia sono i naufraghi i veri protagonisti dell’Isola.

Tra diatribe e discussioni molto accese si sono verificate alcune uscite di scena improvvise, per altro alcune anche volute dai partecipanti per problemi di salute. Ora che la finale si fa sempre più vicina, circolano in Rete e sulla Carta Stampata dei pronostici su chi potrebbe vincere. Tra i nomi in pole position c’è quello del dj Marco Mazzoli, che ha iniziato quest’avventura insieme al collega Paolo Noise.

Conduzione a rischio per Ilary?

Quest’ultimo ha abbandonato l’Isola negli scorsi giorni a causa di un malore. Nonostante le grandi tensioni che si sono viste anche durante le dirette del lunedì sera, Ilary non ha mai perso il suo aplomb e la sua proverbiale ironia. Il suo modo di condurre piace moltissimo, anche perché se capita qualche gaffe lei la prende sul ridere.

Non per nulla la Blasi non è solo una grande professionista, ma anche una donna molto autoironica. Esemplare in tale direzione è il siparietto con il collega Alvin, ove lo ha chiamato con il suo nome di battesimo, Alberto. La clip relativa è diventata in men che non si dica virale. Tuttavia ora una nube aleggia sul capo di Ilary. Una collega sarebbe pronta a soffiarle il posto.

Antonella Elia, nata per condurre l’Isola

Si tratta della bellissima Antonella Elia, che in passato non ha solo ha partecipato all’Isola ma l’ha anche vinta. Un suo sogno nel cassetto sarebbe quello di condurre il programma. Lo avrebbe rivelato al Corriere Della Sera: ” Io adoro stare nella natura selvaggia e io poi sono nata per condurre quel reality. Sarei la regina”.

Per caricare la dose ha tosto aggiunto: “Quando la guardo in Tv mi chiedo, perché non la conduco io? Se sarei più brava di Ilary Blasi? Beh certo, non c’è il minimo dubbio”. Sul finale ha poi aggiunto che era uno scherzo e che forse, definendosi un po’ troppo caotica, non sarebbe adatta a fare la conduttrice.