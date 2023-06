Fiorello, dietro le quinte massacra il collega | Ora trova le forze di parlare: “Ecco cosa mi fa nel fuori onda”

Fiorello, nuova e forte indiscrezione sull’amatissimo showman siciliano. Che cosa fa dietro le quinte nei confronti di un collega.

Grandissimo artista e uomo di spettacolo a tuttotondo, Rosario Fiorello è un personaggio molto amato dagli italiani di ogni età. Ancora giovanissimo ha iniziato a farsi notare per la sua verve istrionica in qualità di animatore nei villaggi turistici. Questi sono stati indubbiamente una palestra artistica. Poco dopo ha messo fortemente in risalto le sue doti di showman alla conduzione di Karaoke.

Con questo programma, in onda su Italia 1, ogni sera, poco prima del film o della trasmissione da trasmettere in prime time, ha percorso l’Italia intera, da Nord a Sud. Ha fatto cantare tutti quanti, anche le persone più integerrime e più stonate. Non per nulla resistere al carisma di Fiore era ed è tutt’ora impossibile resistere.

Nel corso del tempo ha condotto tantissime trasmissioni, tra cui il mitico Festivalbar, sulle Reti Mediaset. Ora opera da diverso tempo nell’Azienda di Viale Mazzini. Il suo programma, trasmesso su Rai 2 alle 7:15 è un successo. Nonostante vada in onda piuttosto presto, sono tantissimi i colleghi che accettano il suo invito.

Nonostante l’orario Fiore è sempre appetito dal suo pubblico

Addirittura la bellissima Annalisa Scarrone ha presentato proprio alla corte di Fiorello il suo singolo in anteprima, mentre Madame, al secolo Francesca Calearo, ha registrato lì il videoclip del suo nuovo brano. Memorabili poi le gag con Amadeus, dove si vociferava che il buon Sebastiani non avrebbe ricoperto per la quinta volta consecutiva il duplice ruolo sanremese di conduttore e direttore artistico.

In verità è stata tutta una divertente farsi, dal momento che Ama rivestirà di nuovo entrambi i ruoli per la nota kermesse. Ora a parlare di Fiore non il collega Fabrizio Biggio ma un altro, che lo affianca da tempo. Mauro Casciari, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, ha rivelato di che cosa accada per davvero dietro le quinte e di come si comporti l’artista siciliano nei suoi confronti.

Un rapporto ‘piccante’ ma di grande affetto

In diretta l’artista lo prende sovente in giro anche in maniera assai pesante, come anche dietro le quinte. “A volte ci va giù pensante e lo fa anche fuorionda, ma è la sua forma d’amore”. Dunque nessuna forma di rancore nei confronti di Fiorello che. anzi, lui ha definito come una persona molto generosa.

Inoltre è anche attentissimo ai suoi fan, tanto che si trova già sul posto, al bar di via Asiago, dove si trasmette Viva Rai 2, alle 5 del mattino, al fine di incontrare il pubblico prima di andare in onda. Lo ha anche definito un numero 1 e lo ringrazia per aver colto il suo lato autoironico e averlo trasformato, per gioco, in vittima, rendendolo simpatico.