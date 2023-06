Mediaset, il conduttore non ce la fa più: dopo 44 anni il triste comunciato | Non c’è più altro da fare

Ennesima doccia fredda, per non dire proprio gelata, per Mediaset. Il noto conduttore non ce la fa più. Pronto a lasciare.

In questo periodo più che mai le bufere, a livello di chiacchiericcio, sono molto forti all’interno delle Reti sia Mediaset che Rai. Tanti sono stati i cambi, alcuni dei quali meramente sussurrati, mentre altri già confermati dai diretti interessati, all’interno dei vari palinsesti della prossima stagione TV. Del resto già ora si sta lavorando a spron battuto per dare in pasto, da settembre 2023, prodotti di alta qualità.

Grande spazio sarà dato alla fiction, che piace molto, ma anche al varietà. Non mancheranno poi anche i reality, che piacciono sempre molto. Se per l’Azienda di Viale Mazzini ha lasciato di stucco l’abbandono di Fabio Fazio alla Rai dopo 40 anni di collaborazione, poi c’è stata anche una grande smentita da parte di una conduttrice a dir poco amatissima di Canale 5.

Stiamo parlando di Barbara D’Urso che, nel corso dell’ultima puntata di stagione del suo rotocalco Pomeriggio Cinque, nel salutare i telespettatori ha dato loro appuntamento a settembre. Ha inoltre chiarito che non ha alcuna intenzione di lasciare l’Azienda del Biscione. Dunque alcune voci che la volevano fortemente alla Rai erano assolutamente false.

Addii e ritorni tra Rai e Mediaset

Tuttavia ora c’è un’altra splendida donna, nonché immensa professionista, che potrebbe, secondo molti, tornare alla Rai. Si tratta di Lorella Cuccarini che, da qualche anno a questa parte, svolge il ruolo di coach alla corte di Maria De Filippi. Di recente è stata ospite su Rai 2 dall’amico Fiorello e questa sua ospitata ha fatto, come si suol dire, rizzare le antenne ai più.

A quanto pare, sempre dalla corte di Amici, potrebbe riapprodare su Rai Uno, Raimondo Todaro, che ha lasciato qualche anno fa Rai Uno e Ballando per approdare da Maria De Filippi. Da un po’ di tempo poi è emigrata dalla Mediaset e giunta in Rai Alessia Marcuzzi, con il suo seguitissimo Boomerissima. Ora a far tremare i cuori dei suoi estimatori è un altro conduttore che ha parlato di abbandono.

Bonolis ha parlato di abbandono

Difatti Paolo Bonolis, avrebbe parlato, durante una sua ospitata al Festival di Dogliani, di un suo addio alla TV. “Non ho bisogno di stare per forza in televisione. Si sta bene anche altrove. Mi sono dedicato per 44 anni al lavoro e per cercare di rendere quest’ultimo spiraglio di vita che ho a disposizione il più leggero possibile per me e per gli altri.”, ha svelato Bonolis.

Per lui, ora come ora, sono i suoi adorati figli il senso più importante della sua vita. Riguardo a una sua possibile sostituzione a Fabio Fazio in Rai, della quale si sta ampiamente parlando nell’ultimo periodo, ha rivelato: “Sto bene dove sto e mi diverto ancora a fare quello che faccio”. Dunque nessun abbandono per ora per lui, perlomeno non ancora imminente.