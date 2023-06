Alberto Matano, nella bufera per l’intervista alla mamma di Impagnatiello: “Sono vicino alla famiglia del ragazzo perché…”

Alberto Matano, l’amatissimo conduttore di Rai Uno, sempre più nella bufera per colpa dell’intervista alla mamma dell’assassino.

È certamente uno dei conduttori più amati e apprezzati dal grande pubblico il bravo e affascinante Alberto Matano. Dopo aver svolto per tanti anni il convincente ruolo di anchorman per il TG1, ha raggiunto il timone di uno dei programmi più amati dagli italiani. Stiamo parlando de La Vita In Diretta, che ha inizialmente co-condotto con Lorella Cuccarini.

Successivamente il giornalista ha iniziato a camminare da solo e la sua conduzione solitaria piace moltissimo. Tra l’altro, a livello di share ha battuto quasi sempre Pomeriggio Cinque, il rotocalco condotto a Barbara D’Urso. Tantissimi sono gli ospiti che Matano invita nel suo salotto, così come altri che intervengono in collegamento video.

Famose le sue tavole rotonde, dove sono presenti molti vip. Numerosissime sono le esclusive, così come i servizi realizzati sul posto. Nel programma che lui conduce in modo impeccabile, trovano spazio svariati argomenti, compreso lo Spettacolo. Tuttavia sono la Cronaca e l’Attualità, a cui Alberto si dedica maggiormente.

Matano nella bufera

Ultimamente è stato criticato per una scelta di stampo giornalistico. Difatti ha deciso non solo di intervistare, ma anche di mandare in onda l’intervista alla mamma di Alessandro Impaginatiello, reo di avere ucciso la sua compagna e il bambino che lei portava in grembo. Chiaramente la clip relativa è stata prontamente condivisa pure sui Social ed è diventata, in men che non si dica, virale.

Di ciò ne ha parlato anche la sua grande amica di vita Mara Venier, aprendo proprio una recente puntata di Domenica In proprio con questo argomento. Se nel corso dell’intervista la mamma dell’assassino lo aveva definito “un mostro”, la conduttrice veneta, nel mandarle un abbraccio, ha confermato di pensarla esattamente come lei in tale direzione.

Le parole di Matano

Alberto, ospite di Francesca Fialdini nel suo seguitissimo Da Noi… A Ruota Libera, ha riaffrontato lo spinoso argomento. “Siamo stati additati per aver mandato in onda l’intervista alla mamma di Alessandro. Per noi è stato doveroso dare voce anche a lei”, ha inizialmente dichiarato l’amatissimo giornalista.

Poco dopo sono giunte altre sue parole ricche di dolore: “Voglio solo dire che sono vicino alla famiglia di Giulia, così come allo stesso tempo provo un sentimento di vicinanza nei confronti della famiglia del ragazzo, che ha pensato di allevare un uomo e ha scoperto poi chi fosse sul serio Alessandro”.