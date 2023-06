Vite al Limite, 300 chili e una vita disastrosa: Angie J oggi è irriconoscibile | Sembra una top model

Vi ricordate di Angie J? Oggi è irriconoscibile, la donna ha partecipato al programma Vite al Limite e con i suoi 300 Kg e quella vita disastrosa aveva fatto commuovere i suoi fan. Oggi è cambiata molto, sembra una top model, quando la vedrete rimarrete senza parole.

Vite al Limite è uno di quei programmi che è entrato nel cuore non solo dei fan statunitensi, ma anche di quelli italiani, che seguono costantemente le vite degli sfortunati personaggi dello show. Angie J è una di queste, con la sua storia strappalacrime, la sua vita disastrosa e i suoi 300 Kg aveva fatto commuovere tutti gli spettatori, che ancora oggi la ricordano come volto del programma di Real Time.

Beh se vi state chiedendo come sia diventata oggi, vi diciamo solo che Angie J è totalmente irriconoscibile, sembra una top model, ha veramente preso in mano la sua vita, diventando un’altra persona. Il Dottor Nowzaradan, sarà sicuramente orgoglioso della sua paziente, anche perché purtroppo non tutte le storie di Vite al Limite terminano con un lieto fine.

Conoscete Vite al Limite?

Ovviamente abbiamo dato per scontato che conosceste tutti il programma trasmesso su real Time, Vite al Limite. Per tutti coloro che non l’hanno mai seguito, è doveroso farne un accenno per capire cosa tratta lo show statunitense. In pratica, le storie sono incentrate tutte su personaggi americani, che mostrano un’obesità molto grave, arrivando addirittura ad un caso di un peso di 455 Kg.

I fortunati che riescono ad essere inclusi nel programma, vengono presi in carico dal Dottor Nowzaradan, il quale dopo una visita approfondita, rilascia delle precise indicazioni che i pazienti dovranno seguire se vorranno essere sottoposti all’intervento di bypass gastrico. Per riuscire ad essere ammessi all’intervento, i pazienti dovranno raggiungere il peso che il dottore gli suggerisce all’inizio della puntata, pena l’esclusione dallo show.

Ogni singolo episodio mostra come il medico segua ogni singolo paziente per circa un anno da quando l’ha preso in cura, se i partecipanti seguiranno le sue direttive, potranno essere sottoposti all’intervento, il quale li aiuterà finalmente a raggiungere un peso idoneo alla sopravvivenza. Ovviamente questo percorso sarà lungo e tortuoso e non mancherà una grossa dose “di lacrime” per ogni singolo episodio.

La storia di Angie J

Angie J è stata una paziente del Dottor Nowzaradan, nel programma statunitense, Vite al Limite, trasmesso in Italia sul canale Real Time. La donna quando è giunta allo show pesava circa 300 Kg e per lei il percorso riabilitativo non è stato per nulla facile, vista la sua vita disastrosa e i suoi problemi fisici e psicologici. Ricordiamo infatti che la donna subì diversi abusi che la portarono a rifugiarsi prima nella droga e poi nel cibo.

Beh oggi, come si può vedere anche sul suo profilo social, la donna è rinata, ha perso peso e sembra quasi una top model, rispetto ovviamente a quando è iniziata la sua avventura. È riuscita a prendere di nuovo in mano la sua vita, amandosi di più. Angie J ha divorziato dall’uomo che si vedeva nel programma, ad oggi però ha trovato nuovamente l’amore accanto ad un nuovo compagno.