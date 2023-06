Barbara Palombelli, altro che eleganza e compostezza! In bikini è uno schianto mozzafiato

Altro che eleganza e compostezza, dietro la figura seriosa di Barbara Palombelli c’è molto di più, la donna in bikini è uno schianto da mozzare il fiato. Suo marito è veramente fortunato, sua moglie ha ancora un corpo da “urlo”.

Avete mai visto Barbara Palombelli in bikini? Beh la donna è uno schianto mozzafiato, altro che solo eleganza e compostezza, la conduttrice sa il fatto suo anche senza il tailleur, è ancora capace di far girare “la testa” ai maschietti in spiaggia. Sicuramente suo marito non ne sarà molto contento, voi che dite?

La Palombelli è sempre stata un esempio di eleganza e femminilità, come si può vedere in tv, non ha mai un capello fuori posto o un vestito non abbinato dai giusti accessori, insomma nonostante conduca dei programmi seriosi, la conduttrice non dimentica mai di valorizzare il suo aspetto. Tra l’altro la moglie di Rutelli ha dei mantra precisi che segue per “conservarsi” così bene.

La routine di Barbara Palombelli

Barbara Palombelli, volto storico del programma Forum, è la nota conduttrice televisiva e radiofonica, nonché giornalista romana di 69 anni, la quale si è fatta strada principalmente nell’emittente televisiva Mediaset per la sua presenza in programmi quali Matrix, Quarto grado, Lo sportello di Forum, Stasera Italia e così via.

La giornalista è sposata con l’ex politico Francesco Rutelli e insieme hanno una grossa famiglia composta da 4 figli, Giorgio, l’unico figlio biologico della coppia e dai suoi fratelli adottivi, Serena, Francisco e Monica. Per la Palombelli, la sua forma fisica è molto importante, ha infatti dichiarato di seguire una dieta bilanciata e salutare composta da molta frutta e verdura, inoltre per la giornalista è fondamentale dormire bene e con le giuste ore di “sonno” per fare in modo che il suo metabolismo non venga mai bloccato e infine ha dichiarato di praticare sport in maniera costante. Infatti, alterna lo Iynegar yoga alla cyclette che ha sempre all’interno del suo camerino che utilizza durante i “periodi morti” delle riprese.

Barbara Palombelli…che schianto!

Barbara Palombelli ha dimostrato di essere ancora uno schianto in bikini, nonostante la sua età. Dietro al suo stile di vita fatto di eleganza e compostezza, si nasconde una donna che non ha paura di mostrare le sue forme perfette. Come potete vedere dagli scatti in alto, la Palombelli ha ancora il suo perché.

Pur essendo molto riservata e gelosa della sua privacy, i paparazzi sono riusciti ad immortalarla durante i suoi momenti di relax con la sua famiglia, mentre si godeva la bellezza del mare estivo.