Manila Nazzaro, il look scelto per un battesimo: colori troppo scuri per la cerimonia | Per molti è bocciata

Manila Nazzaro è stata al centro dell’attenzione per una scelta dell’outfit poco adatta per una cerimonia secondo tanti utenti social. Ecco una foto condivisa su Instagram da lei in persona.

Manila Nazzaro è una delle donne più note del mondo dello spettacolo italiano e il merito è senza dubbio della sua indiscussa professionalità. Da non dimenticare la sua oggettiva bellezza che le ha dato la possibilità di ottenere la vittoria a un concorso di bellezza di Miss Italia. Ha cavalcato l’onda del successo dedicandosi alla recitazione e poi alla conduzione.

A breve la vedremo al timone della conduzione di un programma televisivo della Rai con altre donne di spessore, ragion per cui non ci resta che attendere la fine dell’estate. L’anno scorso si è messa alla prova al Grande Fratello Vip 6 dove ha avuto modo di condividere l’esperienza della casa con Soleil Sorge e Katia Ricciarelli. Con entrambe ha legato molto, ma con il passare del tempo le loro strade si sono separate.

Ancor prima ha partecipato a Temptation Island Vip con l’ormai ex fidanzato Lorenzo Amoruso. Purtroppo le cose non sono andare bene perché non sono riusciti a superare dei momenti delicati, come l’aborto. Ne ha parlato proprio lei in una puntata di Verissimo di Silvia Toffanin. Nonostante ci sia stato un riavvicinamento, come evidenziato da alcuni post di Instagram, non c’è stato niente da fare.

Manila ha spiegato alla Toffanin che non si sentiva più amata, di conseguenza non ci ha pensato due volte a dirgli addio. In queste ore si sta parlando di lei non solo per un presunto nuovo flirt, ma anche per un outfit scelto per una cerimonia bocciato dai sui follower.

Look di Manila bocciato dai fan

In queste ore Manila ha voluto mettere in chiaro le cose in seguito alla pubblicazione di alcuni scatti in compagnia del ballerino Stefano Ordei. Ha ricevuto tante critiche, soprattutto dalle donne, anche se c’erano degli atteggiamenti amichevoli: “Sono stata messa alla gogna da chi professava sentimenti, ma i sentimenti e il rispetto sono ben altro…ho deciso di liberarmi da una storia sbagliata”.

Adesso sta facendo i conti con un’altra questione: il look scelto per un battesimo. Per l’occasione ha fatto una scelta che pare non sia stata gradita per una serie di particolari che non sono passati inosservati. Ecco la foto pubblicata da lei in persona.

Colori non idonei secondo il web

Nella Instagram story Manila si mostra in compagnia della festeggiata. Si tratta di una bambina dolcissima, alla quale la donna è molto legata. Per l’evento ha optato per una giacca lunga e larga nera. L’abito è sia nero che blu, tonalità decisamente scure.

Per questo motivo colori ritenuti poco adatti per il battesimo. A prescindere da tutto la sua bellezza non passerà mai in secondo piano.