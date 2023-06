Grande Fratello Vip, ex concorrente lancia un grido disperato: la situazione sta diventando grave

Un concorrente del Grande Fratello Vip 6 ha lanciato un appello disperato e i fan non hanno nascosto la loro preoccupazione. Ecco di chi si tratta e cosa sta succedendo.

Il reality condotto da Alfonso Signorini riscuote sempre un enorme successo e il merito è di chi si mette in gioco davanti alle telecamere. Tanti sono i vip che partecipano con la speranza di avere una rivalsa nel mondo dello spettacolo. L’ultima edizione è stata vinta da Nikita Pelizon, nota per essere stata una tentatrice di Temptation Island e grande amica dell’attuale Helena Prestes.

La seconda finalista, Oriana Marzoli, è stata al centro del gossip per via della sua lite con il fidanzato Daniele Del Moro. I due hanno smesso di seguirsi su Instagram e lei è andata via da casa. Tuttavia degli utenti social hanno inviato a Deianira Marzano delle foto in cui pare che abbiano fatto pace. Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria stanno ancora insieme e lo stesso discorso vale anche per Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia.

In questi giorni il conduttore è stato visto in compagnia di Gianluca Benincasa, ex di Antonella. Secondo voci di corridoio sembra che stia in trattativa per entrare nella casa della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Per ora si tratta solo di supposizioni. Ragion per cui non ci resta che attendere.

Ultimamente una delle donne più belle della sesta edizione sta facendo discutere per via di alcune dichiarazioni fatte sulla sua vita privata. Ha affrontato l’argomento anche nello studio di Verissimo di Silvia Toffanin. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Urlo di disperazione dell’ex concorrente del Gf Vip

Lei è una più famose del mondo dello spettacolo italiano, in quanto ha vinto un’edizione del concordo di bellezza Miss Italia. Si è cimentata nella recitazione e in un secondo momento nella conduzione. Non a caso quando terminerà l’estate la vedremo negli studi della Rai. Da non dimenticare che ha condotto anche dei programmi radiofonici.

Ha partecipato a Temptation Island Vip con il suo fidanzato per poi mettersi in gioco da sola nella casa del Gf Vip 6. Ha legato molto con Katia Ricciarelli, però poi le loro strade si sono separate per delle discussioni. Adesso è uscita allo scoperto con la presunta nuova fiamma, dunque non sono mancate le polemiche. Lei è Manila Nazzaro.

“Ho deciso di essere felice”

“Sono giorni che nel mio profilo leggo solo commenti di questo genere…il tutto al limite delle diffamazione e dello sciacallaggio mediatico…sono stata messa alla gogna da chi professava sentimenti, ma i sentimenti e il rispetto sono ben altro…tutto questo perché ho deciso di liberarmi da una storia sbagliata…di essere felice”.

Ecco lo sfogo di Manila dopo essere stata vista con il ballerino Stefano Ordei. Non ci sono stati atteggiamenti intimi, ma nonostante tutto ci sono state le polemiche. Ha voluto mettere in chiaro le cose, con la speranza di non leggere più determinati commenti.