Benedetta Vari, a distanza di poco da Amici l’orribile notizia: il filo s’è spezzato per sempre

Purtroppo non ci sono buone notizie per Benedetta Vari. Ecco cosa è successo alla ballerina di Amici. I fan sono del tutto increduli.

A breve avranno inizio i provini per formare la futura classe della scuola più nota della Mediaset. Maria De Filippi da anni permette ai giovani di rendere la propria passione un vero lavoro. Infatti sia cantanti che ballerini possono sfruttare l’occasione per costruire una carriera artistica nel mondo dello spettacolo. Basta pensare a Emma Marrone, Elodie e tanti altri ancora.

L’ultima edizione si è conclusa con la vittoria di Mattia Zenzola, il ballerino seguito fin dall’inizio del talent show da Raimondo Todaro. Secondo fonti attendibili pare che nella prossima edizione non ci sarà per via di una discussione avuta con la padrona di casa. Ragion per cui potrebbe essere sostituito da Giuseppe Gioffré, ovvero uno dei giudici di quest’anno.

Anche Arisa potrebbe lasciare il ruolo di maestra di canto per dedicarsi totalmente alla sua carriera mentre Lorella Cuccarini avrebbe avuto una proposta dalla Rai, i cui vertici starebbero pensando a un programma televisivo fatto su misura per lei. Per ora si tratta solo di voci di corridoio.

Per quanto riguarda i ragazzi, i finalisti hanno ottenuto tante opportunità per realizzarsi nell’ambito del canto e della danza. Isobel Kinnear, per esempio, ha catturato l’attenzione di tanti famosi coreografi e avuto dei premi dalla critica. Stesso discorso vale per Angelina Mango. Tuttavia in queste ore si sta parlando di Benedetta Vari per un evento che ha scosso la sua vita privata.

Benedetta non trattiene le lacrime

Benedetta è entrata in un secondo momento nella scuola in qualità di ballerina di latino americano. Ha commosso tutti con la sua storia perché per motivi delicati è stata costretta ad abbandonare il ballo per poi riprenderlo dopo anni, quando ormai la tempesta è diventata solo un lontano ricordo. A malincuore non ha avuto accesso al Serale, però la fortuna è girata dalla sua parte.

In pratica in assenza di Francesca Tocca le è stato proposto di esibirsi in prima serata come partner di ballo di Mattia. Insieme hanno entusiasmato il pubblico, il quale ha notato una certa sintonia. Mattia non la baciava, nonostante la coreografia lo richiedesse, per rispetto del suo fidanzamento. Tuttavia di recente qualcosa sembra essere cambiato.

Love story al capolinea?

Non è ancora arrivata la notizia ufficiale, ma sembra che sia giunta al capolinea la storia d’amore tra Benedetta e il fidanzato storico Simone Maselli. Molti sostengono che potrebbe esserci lo zampino di Mattia.

Qualche utente social ha contattato degli influencer riferendo di averli visti insieme in questi giorni e la sintonia era più che evidente. Nonostante tutto i fan del ballerino attendono una conferma da lui in persona.