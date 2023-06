Uomini e Donne, ex tronista fa un gesto di cattivo gusto (e pericoloso): “Dovrebbero togliergli la patente”

L’ex tronista di Uomini e Donne, l’ha fatta grossa! I fan rimangono basiti, dovrebbero togliergli la patente, il suo comportamento non è stato visto di buon occhio, anche perché non è proprio un bell’esempio quello che mostra ai suoi followers.

Il gesto dell’ex tronista di Uomini e Donne di cui andremo a breve a svelarvi l’identità, ha fatto impallidire tutti quelli che lo seguono da sempre. Sono rimasti tutti senza parole dalla sua leggerezza e dalla sua guida poco sicura, dovrebbero togliergli la patente, non si fanno queste cose!

Molte volte, quando si raggiunge un po’ di fama, ci si dimentica della buona creanza che sta alla base di una Società civile e si finisce per commettere quegli errori che fanno scattare la polemica social che fa passare dalle “stelle alle stalle”, l’indice di gradimento del “vippone”.

Ritorno clamoroso a Uomini e Donne?

Come i fan più attenti sapranno, il dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne si è concluso da un po’, in vista delle vacanze estive. Ci vorranno ancora parecchi mesi prima di poter vedere le puntate della nuova stagione e nel frattempo, è scoppiato un rumors che se confermato farebbe felici diverse dame del programma. Uomini e Donne, è stato trasmesso per la prima volta nel 1996 e da allora il suo successo è stato tale da permettere allo show di essere rinnovato, stagione dopo stagione.

I fans amano tutto del dating della De Filippi, dai volti storici del programma, a partire dalla conduttrice, Queen Mary e dagli opinionisti, Sperti e Cipollari. Per non parlare del pubblico e di quelle storie d’amore che fanno ancora “battere il cuore”, condite da quei litigi epici, battibecchi, corteggiamenti e varie scelte che tengono da tutti questi anni i telespettatori “incollati” alla tv. Alcuni tronisti sono rimasti nel cuore della gente più di altri, tra questi c’era il bel tenebroso cavaliere, Marcello Messina.

L’ex cavaliere, dopo la fine tragica con Ida Platano e con quella che sarebbe poi stata in seguito la sua compagna, Viviana, l’uomo è tornato ad essere nuovamente single. Il buon Messina ha dichiarato che, magari non subito, ma che non disdegnerebbe la possibilità di tornare al dating di Maria De Filippi per tentare di nuovo di trovare la sua dama. Che dite, ritroveremo Marcello a settembre?

Il caos generato dall’ex tronista

Che guaio ha combinato l’ex tronista di Uomini e Donne, il quale con il suo gesto ha fatto impallidire tutti, in molti sostengono che dovrebbero togliergli la patente. Ma cerchiamo di capire che cosa è successo. In pratica, a portare alla luce lo scandalo è stato l’Investigatore Social, Alessandro Rosica, il quale ha condiviso con i suoi followers una storia registrata in diretta dall’ex tronista Federico Nicotera.

Il ragazzo, accompagnato in macchina dalla sua dolce metà, Carola Carpanelli, si è mostrato alla guida della sua macchina, senza tenere le mani sul volante e questo ha fatto infuriare non solo Rosica ma anche il web stesso, per il messaggio poco corretto che vuole trasmettere. Un Alessandro Rosica molto arrabbiato ha sostenuto che i due sono stati irresponsabili e che a Nicotera dovrebbero togliergli la patente. E voi cosa ne pensate?