Diletta Leotta, incinta e con un vestito striminzito | I commenti si sprecano: “scandalosa”

Diletta Leotta, la bellissima giornalista e conduttrice sportiva infiamma ancora il Web e i cuori dei suoi fan. Con il pancione e un vestito super striminzito. Però per qualcuno è “scandalosa”.

Sta per diventare per la prima volta mamma, la meravigliosa Diletta Leotta. La sua gioia è davvero incontenibile, così come quella nuova e speciale luce che solo una donna in dolce attesa può avere. Pina piano a cambiare è stata la sua fisicità, per accogliere la creatura che porta in grembo. La pancia è cresciuta e si è tramutata in un bel pancione.

È perfettamente visibile e lei non lo nasconde affatto. Più bella e radiosa che mai, ha proseguito con gli allenamenti, dal momento che è da sempre stata una super sportiva. Inoltre lo sport, oltre ad essere una sua grandissima passione, le è molto utile per mantenersi in forma, ma anche per scaricare lo stress, che vige sempre all’interno della vita di ognuno.

Attiva più che mai come giornalista sportiva, è stata pure presente alla festa per lo scudetto del Napoli. Ovviamente la sua presenza non è passata inosservata e sono tanti gli scatti in rete che la ritraggono in quella speciale serata, trasmessa in diretta in Rai. Lei per l’occasione, visto anche l’innalzamento delle temperature, ha optato per una mise molto fresca e nel contempo molto femminile e seducente.

La mise di Diletta

Colore prediletto è il nero, che ha sempre il suo perché ed è certamente molto chic. Tuttavia lei ha reso più vivace la mise optando per un bel paio di scarpe decolleté dal tacco alto e a spillo giallo zafferano, che hanno ulteriormente slanciato la sua figura. Capelli mossi e acconciati in morbide e romantiche onde e make-up studiato nei minimi dettagli molto raffinati, con le sue splendide labbra in primo piano.

Occhi da gatta e sguardo magnetico. Diletta non ha affatto perso la sua sensualità, né la sua capacità di posare come una vera diva. Lei ha classe da vendere e sa come scuotere gli animi dei suoi numerosissimi estimatori, che ora non vedono l’ora di vederla mamma felice, accanto al suo compagno Loris Karius, papà della sua creatura in arrivo.

Complimenti ma anche critiche da parte del Web

Con la sua recente mise in total black, Diletta ha fatto centro nei cuori pulsanti dei suoi numerosissimi followers del suo Profilo Ufficiale Instagram. Un ampio spacco ha lasciato intravedere le sue lunghe, affusolate gambe, mentre il suo meraviglioso fisico, con tanto di pancione, era fasciato in un tubino dotato solo di una lunga manica, elasticizzato e dotato si un’ampia scollatura sulla schiena.

Intrigante come non mai ha immediatamente suscitato l’ammirazione di tutti. Tuttavia ci sono anche alcuni utenti, che non hanno apprezzato la sua scelta e che l’hanno accusata di narcisismo e di aver optato per una mise non particolarmente adatta a una donna incinta. Tant’p che qualcuno l’ha anche definita “scandalosa”. In ogni caso lei è un autentico splendore di donna.