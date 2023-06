Antonella Clerici li ha fatti fuori senza scrupoli: purtroppo non li vedremo più lì

Antonella Clerici, in una versione del tutto inedita, sconvolge l’Opinione pubblica. Senza tanti giri di parole li ha lasciati fuori.

È ancora lei, la splendida Antonella Clerici, una delle conduttrici più amate dagli italiani. Regina indiscussa dei fornelli in TV, ci fa compagnia la mattina, poco prima di pranzo, con il suo È Sempre Mezzogiorno. Qui la vediamo insieme ai suoi amici chef e i suoi tanti collaboratori, diventati di casa anche per noi. Ci regalano squisite ricette, nonché accattivanti consigli da applicare in cucina.

Non mancano poi anche graditi ospiti che ci deliziano coi loro racconti. In passato la Clerici ha condotto già un altro programma di stampo culinario andato in onda su Rai Uno. Stiamo parlando de La Prova Del Cuoco, condotto poi per molto tempo da Elisa Isoardi, considerata proprio una grande rivale dell’altra.

Antonella ha condotto nel corso del tempo e della sua lunga carriera, tantissime trasmissioni di successo, nonché show trasmessi in prime time. Indimenticabile è stata anche la sua conduzione del Festival di Sanremo, dove ha messo in chiara luce le sue incredibili doti di intrattenitrice e di conduttrice sopraffina.

Una conduttrice sempre sul pezzo

Nell’ultimo periodo ci ha fatto molto emozionare, oltre che divertire, al timone del suo The Voice, sia nella versione Senior, che da tanto tempo viene trasmessa in prime time su Rai Uno, che si quella Kids, andata in onda la prima volta nella versione italiana e ci ha fatto compagnia per poche puntate. Questo perché si voleva verificare se fosse capace di bissare il successo di quella Senior.

Così è stato nella prossima stagione televisiva ritroveremo entrambe le versioni. Grandi protagonisti di questi talent sono ovviamente i concorrenti, ma anche i coach. Se quest’anno abbiamo trovato in tale veste Loredana Bertè, Clementino, Gigi D’Alessio e i Ricchi e Poveri, che sono stati grande new entry, ora pare che nel 2024 non tutti loro ci saranno.

Fuori i Ricchi e Poveri

Infatti si parla di addio proprio per lo storico duo canoro, composto da Angelo e Angela. La potente indiscrezione arriva da Davide Maggio. Questi due potrebbero essere sostituti, per quanto riguarda l’edizione Kids, da Rosalba Pippa, in arte Arisa. Chiaramente ciò sarebbe possibile se l’artista dalla voce cristallina lasciasse Maria De Filippi, dove opera da tempo, per approdare in Rai.

Del resto ultimamente, nel corso di un’intervista a Diva e Donna, la cantante aveva svelato di non essere più certa di rinnovare la sua collaborazione con Amici, perché troppo impegnativa. Avrebbe accettato solo se la redazione le avesse permesso di avere più tempo per lei e per altri suoi lavori. Non resta che attendere i prossimo mesi per sapere qualcosa di più al riguardo.