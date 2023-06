Isola dei famosi, addetto ai lavori se lo fa sfuggire: “Ecco il nome del vincitore” | Altra batosta per Ilary

E’ calato il gelo nello studio de L’isola dei Famosi perché è stato riferito il nome del vincitore a un passo dalla finale. Ecco chi ha fatto tale dichiarazione.

L’Isola dei Famosi riesce sempre a catturare l’attenzione dei telespettatori con le dinamiche che il gruppo dei naufraghi crea giorno dopo giorno. Sicuramente in quest’edizione Nathaly Caldonazzo e Helena Prestes sono quelle che ne stanno alterando gli equilibri scatenando delle discussioni ogni ora. Entrambe hanno deciso di allontanarsi perché stufe di essere messe alla gogna per qualsiasi cosa.

Nathaly ha iniziato l’esperienza dell’isola nel peggiore dei modi scontrandosi con Alessandro Cecchi Paone per via della fobia dei serpenti di Corinne Clery. Poi è stato il turno di Cristina Scuccia perché a parer suo ha voluto mettere zizzania nel gruppo e con Andrea Lo Cicero quando l’ha accusata di recitare un copione.

Per quanto riguarda Helena ha fatto perdere le staffe a quasi tutti i compagni d’avventura. I Jalisse si sono scontrati apertamente con lei nel pieno delle dirette. Pamela Camassa ha concordato con coloro che le hanno dato l’etichetta dell’attrice. D’altronde anche lei avrebbe notato che cambia del tutto quando viene ripresa dalle telecamere.

A prescindere da tutto i telespettatori credono che o l’una o l’altra possano aggiudicarsi tranquillamente la finale. In effetti in queste ore è stato dato il nome da uno dei membri del cast di chi porterà a casa la vittoria. Andiamo a scoprire chi si è lasciato andare questo dettaglio.

L’Isola dei Famosi, svela proprio lei il nome

Chi si è fatto scappare questo particolare? Ebbene si tratta proprio di lei. Il pubblico italiano sa che ha partecipato tempo fa al reality in qualità di naufraga fino a ottenere la vittoria. Ha addirittura battuto Belen Rodriguez con una manciata di voti. Successivamente è stata presente sull’isola come inviata e adesso è uno dei giudici.

Lei non è altro che Vladimir Luxuria. Nei giorni scorsi ha conosciuto a una festa Bastian Muller, dunque ha espresso un suo parere. Quando le hanno chiesto chi preferisce tra lui e Francesco Totti ha semplicemente risposto che si tratta solo di gusti soggettivi. Ora si è sbilanciata sul pronostico della finale.

“Marco è un potenziale vincitore”

Marco Mazzoli, Cristina Scuccia e Pamela Camassa a parer suo potrebbero aggiudicarsi la vittoria: “Marco è un potenziale vincitore. Ma nulla è detto. Anzi, io non sottovaluterei Cristina e Pamela. Per quanto riguarda Marco e Paolo, secondo me diventeranno anche un duo televisivo”.

Vladimir, quindi, ripone grande fiducia nell’uomo e a seguire nelle due donne. Come lei in tanti hanno fatto questa previsione. Sarà davvero così? Per scoprirlo non ci resta che attendere le prossime dirette.