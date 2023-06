Pier Silvio Berlusconi furioso, dopo tanti anni di rapporto ha deciso: deve andarsene da casa sua

Pier Silvio Berlusconi potrebbe prendere una drastica decisione introducendo dei cambiamenti in un programma televisivo a partire dalla conduzione. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Pier Silvio Berlusconi è un imprenditore e ha il controllo del Gruppo Mediaset, di conseguenza ha voce in capitolo quando si tratta di prendere decisioni sui programmi televisivi. Nel 1996 è diventato responsabile del coordinamento palinsesti e programmi delle reti Mediaset e tre anni dopo vicedirettore generale contenuti R.T.I.

Oltre a essere un uomo estremamente affascinante, ha sempre incuriosito gli italiani anche per la sua vita privata. Infatti è apprezzato per il suo essere riservato, nonostante sia un personaggio pubblico di spicco. Ha avuto due figli dalla compagna Silvia Toffanin, dei quali non sono mai stati mostrati i volti. La loro storia d’amore è iniziata nel 2002 e da allora sono inseparabili.

E’ stato proprio lui a proporre il doppio appuntamento di Verissimo nel weekend. La conduttrice era scettica all’idea, però ha cambiato idea grazie alla sua dolce metà che ha creduto in lei fin dal principio. Infatti gli ascolti non sono mai stati deludenti, anzi tutt’altro.

Purtroppo non può fare lo stesso discorso per un altro programma televisivo che potrebbe stravolgere con la speranza di poter rimediare. Ecco di quale stiamo parlando.

La decisione inaspettata di Pier Silvio Berlusconi

Il programma televisivo in questione sta facendo compagnia agli italiani ogni lunedì sera in prima serata su canale 5. Si tratta de L’Isola dei Famosi con al timone della conduzione per la terza edizione consecutiva Ilary Blasi. Accanto a lei ci sono Enrico Papi e Vladimir Luxuria in qualità di giudici e Alvin come inviato. Nell’ultima diretta andata in onda Pamela Camassa è stata aggiudicata come prima finalista.

Nathaly Caldonazzo è stata costretta ad abbandonare il gioco per via della nomination e Helena Prestes ha ricevuto l’anello di fidanzamento da Carlo Motta. Anche Fabio Ricci è andato via lasciando da sola sull’isola la moglie e collega Alessandra Drusian. Luca Vetrone ha dovuto tagliare i capelli per dare la possibilità al gruppo di mangiare della carne. Nonostante tutto pare che qualcosa non stia andando per il verso giusto, dunque Berlusconi vorrebbe correre ai ripari.

“Potrebbe essere mandata via”

“Pier Silvio Berlusconi avrebbe cominciato ad analizzare L’Isola dei Famosi e quello che sta vedendo in queste prime settimane di programmazione non avrebbe ottenuto la sua approvazione”, ecco cosa è stato riportato su Nuovo Tv. In effetti gli ascolti sono bassi e i costi per portare avanti il programma televisivo sono alti.

Come se non bastasse si dice che anche Ilary Blasi potrebbe essere mandata via perché pare che si annoi con il suo atteggiamento. Un dettaglio che tanti telespettatori hanno notato, ragion per cui i cambiamenti potrebbero riguardare sia la conduzione che chi gli sta intorno.