Dopo la morte di Costanzo, dove andrà in vacanza Maria De Filippi? La prima estate da sola la passa proprio così

Maria De Filippi, è per lei iniziato un lungo periodo di riposo. Sarà un’estate alquanto triste perché la prima senza il suo Maurizio. Dove andrà in vacanza?

È stata certamente una stagione ricca di successo e trionfale per la mitica Queen Mary. Difatti le sue trasmissioni sono state seguitissime dagli italiani di ogni età. In autunno l’abbiamo vista come giudice nel programma di Canale 5 Tu Si Que Vales. Ad affiancarla in tale ruolo gli amici e colleghi Gerry Scotti, Teo Mammuccari, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli.

Uomini e Donne, il dating show più amato, seguito e chiacchierato della TV in toto, ha regalato tante emozioni, nonché momenti a dir poco esilaranti. A tenere banco è stato soprattutto il Trono Over, con le sue vicissitudini tra dame e cavalieri. C’è Posta per Te, che va in onda subito dopo le vacanze natalizie, ha potuto contare sulla presenza di ospiti e su storie molto speciali.

Amici, conclusosi solo da una manciata di settimane, si è mostrato ancora una volta un’autentica fucina di talenti, sia per il canto che per la danza. A trionfare è stato Mattia, mentre al secondo posto abbiamo trovato la cantante Angelina Mango, che ha ricevuto il premio della critica. Applauditissimi anche il cantante Wax e la ballerina Isobel, che ha ampiamente dato prova delle sue enormi doti artistiche.

I cambiamenti in corso

Applauditissimi anche i coach, sebbene per ora sono proprio questi ultimi a dare a Maria molti grattacapi. Si parla di un abbandono di Raimondo Todaro, per via di alcuni sussurrati dissidi proprio con lei, oltre che del possibile ritorno di Lorella Cuccarini in Rai. Anche Arisa, pare che accetterà il rinnovo della collaborazione con Amici solo se le verrà dato più tempo per sé stessa.

Nessuna sicurezza anche per Emanuel Lo. Confermatissimi invece gli storici insegnanti Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Ora Maria sta per dare in pasto ai suoi estimatori una nuova edizione di Tempation Island, che vedrà il fischio d’inizio in data lunedì 26 giugno 2023, con alla sua conduzione il mitico Filippo Bisciglia.

Dove trascorrerà le vacanze estive

Intanto per Maria stanno per avviarsi le vacanze estive. Saranno le prime che trascorrerà senza la compagnia del marito Maurizio Costanzo. La sua dipartita le ha spezzato il cuore in mille pezzi. I due sono stati insieme molti anni e sono stati legati da un legame molto speciale. Tuttavia ci sarà a farle compagnia il figlio Gabriel nonché i suoi più cari amici e i fidati collaboratori.

Il luogo scelto per il relax è Ansedonia. Qui Maria possiede una meravigliosa casa, ove ama rilassarsi, anche leggendo tanti bei libri, che sono una sua grande passione. Certamente si dedicherà alla tintarella, a qualche tuffo in mare, nonché all’attività sportiva. Cercherà di ricaricare le pile come si deve per tornare più in forma e grintosa che mai a farci compagnia sul Piccolo Schermo a partire da settembre.