Fabio Fazio timido e riservato, ma avete capito chi è la moglie? Che bellezza d’altri tempi

Fabio Fazio, è sposato da moltissimi anni con una donna che non fa il suo stesso lavoro. Sapete chi è la sua consorte?

La notizia, giunta come una sorta di fulmine a ciel sereno, dopo 40 anni, dell‘abbandono della Rai da parte del conduttore, ha lasciato annichiliti i suoi estimatori. Sebbene già da tempo fosse nell’aria la notizia di un suo possibile allontanamento, è solo nelle ultime settimane che il giornalista, con alle spalle tantissima gavetta, ha dato l’annuncio in una delle ultimissime puntate del suo Che Tempo Che Fa.

In onda in prime time su Rai Tre nel corso degli anni, ci ha regalato tantissime esclusive con star presenti in studio o tramite collegamento. Fazio ha salutato il suo pubblico visibilmente commosso. Lo rivedremo in autunno su Discovery insieme alla grande amica Lucia Littizzetto, che ha deciso di seguirlo in questa sua nuova avventura professionale.

Fabio ha ricordato di come quando era solo un ragazzino e poco più che maggiorenne la Rai lo abbia accolto e gli abbia permesso di crescere molto come professionista. Molti di noi lo ricordano alla conduzione di Quelli Che Il Calcio e del Festival di Saremo, affiancato in quel frangente sempre dalla mitica Lucianina.

La vita di Fabio divisa tra la Liguria e il Capoluogo lombardo

Ora per lui hanno preso il via le meritatissime vacanze estive, che trascorrerà nella sua amata Liguria, che lui porta sempre e comunque nel cuore. Tuttavia per motivi lavorativi e per preparare al massimo le puntate di Che Tempo Che Fa, lui, per tantissimi mesi era costretto a starle lontano.

Ciò ha anche comportato di non poter veder e frequentare con assiduità non solo sua moglie, ma anche i suoi figli, che vivevano lì. Ora chiaramente potrà dedicare loro maggior tempo, in attesa di tornare in Tv più carico che mai, ma su Discovery. Fazio è sposato da moltissimi anni con una meravigliosa donna che non opera nel settore del giornalismo e dello spettacolo.

Chi è la moglie del conduttore?

I due si sono conosciuti che erano solo dei ragazzi e si sono sposati a Borgio Verezzi. Dalla loro unione sono nati due figli, quali Michele e Caterina, che sono venuti al mondo rispettivamente nel 2004 e nel 2009. La donna, che di nome fa Gioia Selis, è molto riservata. Tant’è che non possiede nemmeno un suo profilo Instagram. Sappiamo che è nata nella città di Savona l’8 febbraio del 1968.

Inoltre è la figlia di un cittadino molto importante della città che le ha dato i natali, dato che suo padre, il compianto Giovanni Selis, deceduto nel 2008, è stato il fondatore della Rari Nantes di Savona, ovvero la squadra di pallanuoto della città. Inoltre ha svolto per tantissimo tempo il lavoro di medico di pronto soccorso.