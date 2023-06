Giorgio Panariello, la malattia che l’ha colpito durante lo show: “Dolori lancinanti” | Come se n’è accorto

Ecco qual è la terribile malattia che ha colpito Giorgio Panariello durante lo show, quei dolori lancinanti non gli davano tregua. Ecco come se n’è accorto e il grave errore che ha commesso quando l’ha sottovalutata.

È normale sottovalutare i problemi di salute, ma facendo così non si fa altro che peggiorare le cose e lo sa bene Giorgio Panariello, il quale ha raccontato di quella terribile malattia che l’ha colpito proprio durante lo show. A “cuore aperto” si è confessato in una recente intervista, raccontando come se n’è accorto e cosa gli è successo. Ha dovuto stravolgere totalmente la sua vita.

Giorgio Panariello è un cabarettista, attore comico, regista e conduttore televisivo, nato a Firenze nel 1960, famoso soprattutto per le sue battute irriverenti, che diventano ancora più spassose grazie al suo tipico accento. Nonostante abbia iniziato una lunga gavetta agli esordi, il comico ha preso piede nel mondo dello spettacolo a partire dagli anni ’90, dove l’abbiamo visto in Bagnomaria, Notte prima degli esami, Ti amo in tutte le lingue del mondo e così via.

Battuta o verità?

Il divertente Giorgio Panariello, ama molto scherzare, ma a volte non si capisce se quello che dice sono battute o verità nascoste. Nella puntata di qualche giorno fa di Domenica In, insieme al suo amico Marco Masini, il quale tra l’altro è stata sbeffeggiato da Giorgio (come ha postato sui social) per avergli fatto indossare le pattine a casa sua, ha rivelato una dichiarazione bollente alla zia, Mara Venier.

In pratica, mentre Masini si apprestava a cantare, Si può dare di più, di Tozzi, Morandi e Ruggeri, Giorgio Panariello è intervenuto ammettendo: “Sì, sei stato te il primo a cantarla, ma a fare i soldi sono stati gli altri. Anche io sono uscito con Belen Rodriguez, ma poi c’è andato De Martino”. Se la maggior parte l’hanno presa come una battuta ironica, alcuni sui social hanno iniziato a chiedersi se sia stata veramente una battuta o meno. Probabilmente non lo sapremo mai.

La malattia di Giorgio Panariello

Giorgio Panariello ha raccontato di quella terribile malattia che l’ha colpito durante uno dei suoi show. In pratica, l’attore ha iniziato ad avvertire dolori lancinanti all’altezza della colonna vertebrale, ma in un primo momento li aveva sottovalutati, dando la colpa al forte stress. In seguito, visto che i dolori aumentavano e lui a stento riusciva a stare in piedi, si è convinto a recarsi in ospedale per sottoporsi ad un controllo.

Ed è allora che ha ricevuto la triste notizia, a colpirlo è stata la spondilite: “Ero in tournée teatrale e ho iniziato a soffrire di dolori lancinanti, dal collo in giù. Stress, ho pensato. (In realtà, ndr) era un’infezione alla colonna vertebrale…”. In seguito si è dovuto sottoporre ad una massiccia dose di antinfiammatori per poter continuare a lavorare, nonché ha dovuto cambiare totalmente il suo stile di vita, sottoponendosi anche a numerose sedute di fisioterapia. Per non parlare dei disagi che questa malattia gli provocava anche solo per dormire: “Se di notte non avessi riposato su un letto con le doghe in legno, era una sofferenza”.

Fortunatamente adesso Giorgio sta meglio, però deve comunque tenersi sotto controllo, per poter continuare a fare la vita di sempre, insieme ai suoi grandi amici Marco Masini, Leonardo Pieraccioni e Carlo Conti con il quale collabora assiduamente.