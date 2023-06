“Sta sfidando la persona sbagliata”: l’ultimatum ad Enrico Papi è pesantissimo | Guai in vista

Pare che non stiano andando bene le cose per Enrico Papi. Ecco cosa sta succedendo all’opinionista de L’isola dei Famosi 2023.

Enrico Papi per la prima volta si è messo alla prova in qualità di opinionista nel reality della sopravvivenza. Con Vladimir Luxuria tende a commentare le dinamiche dei gruppo di naufraghi, cercando di analizzare bene ogni singolo dettaglio con la lente d’ingrandimento. Nella puntata di lunedì 5 giugno, però ha fatto un’osservazione non gradita dai telespettatori.

In pratica Helena Prestes e Pamela Camassa si sono sfidate nella prova della vasca riempita man mano con l’acqua proveniente da una canna di bambù. Una lastra di vetro ha un foro al centro dove il viso viene posizionato. Quando l’acqua arriva alla bocca e al naso si va poi in apnea e vince chi resiste di più. Helena è andata sott’acqua prima e ha perso, così Enrico Papi ha sottolineato che Pamela non l’ha fatto.

Alvin è intervenuto spiegando le regole per confermato la vittoria della partner di Filippo Bisciglia e Ilary Blasi con ironia gli ha fatto notare che non ha capito nulla nonostante la prova venga proposta da settimane. A prescindere da tutto il pubblico sta apprezzando l’impegno che sta mettendo nel lavoro assegnato dai produttori de L’isola dei Famosi.

Eppure in queste ore si dice che abbia passo un passo più lungo della gamba mettendosi contro uno dei pezzi forti della Mediaset. Stavolta nemmeno Ilary Blasi ha potuto chiudere un occhio. Ecco cosa ha combinato il simpatico opinionista.

Guai in vista per Enrico Papi

Enrico Papi è noto nel mondo dello spettacolo per aver condotto dei programmi televisivi di successo. Ricordiamo l’indimenticabile Sarabanda e a seguire La Pupa e il Secchione, La ruota della fortuna, Guess My Age e Scherzi a parte.

E’ ben risaputo che sa essere coinvolgente con la sua risata, anche se qualche volta tende ad andare controcorrente. Per questo motivo non mancano le ramanzine dai colleghi. Di recente su Twitter sta circolando un video in cui è stato bacchettato “dai suoi superiori”.

L’opinionista ripreso dal regista

Ilary Blasi ha ripreso più volte Enrico Papi nelle precedenti dirette, però adesso è intervenuto addirittura il regista Roberto Cenci. Gli ha chiesto di sedersi perché si era alzato per camminare. Quando Nathaly ha salutato il gruppo le telecamere hanno ripreso l’uomo sentirsi dire un secco “Siediti!”.

“Se è complicata la gestione della doppia regia dall’Honduras e Milano? Non è molto complicato, bisogna solo saperlo fare”, ecco cosa ha riferito Cenci a Tv Blog nel 2018. Probabilmente non aveva all’epoca immaginato di avere a che fare con determinati imprevisti.