‘Come si fa a prendersela così con una bimba’: William e Kate terribile | I sudditi inorridiscono

Il Re Carlo, William e Kate ancora nel mirino del chiacchiericcio. Se la sono presa con una bambina. Gli inglesi arrabbiati e sconcertati.

La Royal Family tiene ancora banco ovunque. Ora che Carlo, insieme alla sua elegantissima moglie, è stato ufficialmente eletto Re e lei Regina a tutti gli effetti, il Gossip su di lui e sui suoi cari impazza ancora di più. Se durante la cerimonia, trasmessa in diretta in tutto il mondo, sono stati notati vari ospiti con i loro outfit, a far parlare più di tutti è stata di nuovo la grande pecora nera della famiglia.

Stiamo parlando del Principe Harry, che ha vissuto il tutto in maniera defilata. Nonostante ciò è stato notato subito ed è apparso sereno. A quanto pare lui ci teneva troppo ad esserci quello speciale giorno. Non c’era la bellissima moglie Meghan, rimasta in California coi figli, per poi dedicarsi a una gita in zona coi suoi più cari amici.

La sua assenza ha fatto capire quanto la Famiglia Reale sia ancora oggi profondamente stizzita nei suoi confronti. In poche parole non l’hanno ancora perdonata per aver convinto, ormai svariati anni fa, Harry a lasciare non solo il Palazzo, ma anche l’Inghilterra, per andare a vivere in America.

Lo sgarbo nei confronti di una bimba

Tuttavia c’è da dire che prima di scomparire da questo mondo la compianta Regina Elisabetta si era riavvicinata al nipote, così come all’ex attrice. Ed è per tale motivo che sono stati presenti lo scorso anno al Giubileo di Platino. Ora fa molto male ai fan della coppia notare come le cose siano nuovamente cambiate, ma in peggio.

A fare soffrire è soprattutto il fatto che Harry e William, da ragazzini, pur essendo molto diversi caratterialmente, andavano molto d’accordo e ora non si frequentino e soprattutto non si parlino neanche più. Tuttavia in questo momento si sta parlando d’altro, ovvero dello sgarbo da parte di Re Carlo, del suo figlio primogenito e della nuora Kate Middleton, nei confronti di una bambina.

La figlia di Harry dimenticata

Si tratta della piccola Lillibeth Diana, secondogenita di Harry e Meghan. Il 4 giugno la creatura ha compiuto due anni. La festicciola organizzata da mamma e papà, non si è svolta come lo scorso anno a Londra, durante i festeggiamenti del Giubileo di Platino, ma a Montecito in California. Né gli zii Kate e William, né nonno Carlo, hanno pubblicamente ricordato la nascita della bimba.

Ciò ha molto sconvolto e irritati gli inglesi. Del resto una bambina non c’entra assolutamente nulla con le litigate familiari. Tuttavia è stata la scelta di Carlo che ha spezzato letteralmente i cuori. Secondo molti Elisabetta non avrebbe mai e poi mai permesso una cosa del genere, tantomeno l’amatissima Lady D.