Leonardo Pieraccioni, da attore a funzionario pubblico: ecco la prima foto dal municipio

Leonardo Pieraccioni ha cambiato mestiere? Ecco la prima foto direttamente dal municipio, da attore a funzionario pubblico il passo è breve. Cosa sarà mai successo allo showman toscano per dare una svolta così drastica alla sua vita?

Nonostante la carriera di Leonardo Pieraccioni vada a gonfie vele, l’uomo ha deciso di cambiare totalmente mestiere nella vita, così è passato dall’essere attore ad essere un funzionario pubblico. Ecco la prima foto direttamente dal municipio, dove Pieraccioni si mette completamente a disposizione.

Leonardo Pieraccioni è un vero e proprio professionista del mondo dello spettacolo, in quanto definirlo “solo” attore è molto riduttivo. È anche un regista, uno sceneggiatore, un comico, uno scrittore, un conduttore televisivo e un cantautore italiano, nato a Firenze nel 1965.

Pieraccioni non è più single

Leonardo Pieraccioni è uno di quegli attori che non si può non amare, in quanto grazie alle sue pellicole comiche, ognuno di noi può isolarsi dalla routine della vita e godersi per quelle due ore un clima ironico e leggero che ci fanno dimenticare un po’ tutto quello che ci circonda. Non c’è un singolo film per cui verrà ricordato, in quanto di titoli di successo ne sono usciti molti, come per esempio Il ciclone, I laureati, Fuochi d’artificio e molti altri ancora.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Leonardo non è stato molto fortunato, dopo diversi flirt, ha avuto una storia seria con l’attrice Laura Torrisi, dalla quale ha avuto una figlia, Martina. Purtroppo i due per divergenze personali si sono in seguito lasciati e per molto tempo il regista è stato single convinto, finché da qualche tempo non ha iniziato di nuovo ad avere le “farfalle nello stomaco”. Attualmente è infatti impegnato con la parrucchiera, Teresa Magni, la quale vuole stare lontana dai riflettori il più possibile.

Il nuovo lavoro di Pieraccioni

Leonardo Pieraccioni ha mostrato sui social uno scatto direttamente dal municipio, nel suo nuovo ruolo di funzionario pubblico. L’attore avrà deciso di dire addio al mondo del cinema? No state tranquilli, Pieraccioni continuerà a fare quello che gli riesce meglio, cioè far ridere il suo pubblico con film e sketch comici sui social e non.

Semplicemente, l’attore deve aver celebrato qualche matrimonio per qualche persona a lui importante che probabilmente l’avrà richiesto in questa versione. Leonardo Pieraccioni sui social non ha spiegato cosa ci facesse al municipio, però con la sua solita ironia che lo contraddistingue si è offerto per altre sue prestazioni, rendendosi disponibile a celebrare matrimoni, nozze d’oro e chi più ne ha più ne metta.