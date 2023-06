Amici perde la sua punta di diamante: la proposta della Rai l’ha fatta vacillare

Ad Amici cala il gelo: un amatissimo volto potrebbe voltare le spalle a Maria De Filippi per andare in Rai. Ecco di chi si tratta e in quale studio televisivo sarà accolta.

L’ultima edizione di Amici è giunta al termine con la vittoria di Mattia Zenzola, il ballerino di latino americano sotto l’ala protettiva di Raimondo Todaro. Nonostante tutto anche gli altri finalisti hanno ottenuto dei contratti importanti tali da garantire il meritato successo. Isobel Kinnear, per esempio, collaborerà con tre celebri coreografi e Angelina Mango ha avuto le porte aperte di varie case discografiche.

In questi giorni si dice che Todaro potrebbe andare via in seguito a una discussione con la padrona di casa. Se dovesse essere vera la notizia, allora al suo posto si sta valutando Giuseppe Gioffré, ex ballerino e attuale professionista del talent show. Per quanto riguarda Francesca Tocca non è chiaro perché non si sia esibita nel Serale. Qualcuno ha parlato di un’ipotetica gravidanza.

Lorella Cuccarini, invece, starebbe considerando l’idea di tornare in Rai perché si sta pensando a un programma televisivo fatto su misura per lei. Per il momento la diretta interessata non ha smentito o confermato, ragion per cui tutto è ancora avvolto nel manto del mistero.

Più insistente, al contrario, è la notizia inerente all’addio di un altro maestro (di canto) interessato a una proposta dagli alti vertici della Rai. Ecco di chi si tratta e in quale studio televisivo si recherà.

Proposta della Rai per la maestra di Amici

La maestra in questione ha una delle voci più belle del mondo della musica italiana. Ha partecipato varie volte al Festival di Sanremo sia in qualità di concorrente che di ospite per dei duetti. Inoltre si è messa alla prova nello studio di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci accanto al professionista Vito Coppola. Si vociferava di una relazione che purtroppo non è andata a buon fine.

La maestra in questione è Arisa. Nella fase del Serale si è esibita in coppia con Todaro cantando e l’emozione ha avuto il sopravvento nei cuori di tutti. Sul portale DavieMaggio.it è stata riportata la notizia inerente a un suo ipotetico addio alla scuola più nota di canale 5.

Arisa torna in Rai

All’inizio si diceva che Arisa si sarebbe dedicata alla musica, ma ora si parla della sua partecipazione a un talento canoro. Altro non è che The Voice.

Inoltre nel suo mirino ci potrebbe essere anche Pechino Express. Dopo Ballando con le Stelle dove la rivedremo? A prescindere dalla risposta i fan saranno contenti di rivederla nel piccolo schermo.