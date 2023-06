Delia Duran si fa sistemare i capelli da Federico Fashion Style: il risultato è pazzesco

Delia Duran si è rivolta al parrucchiere dei vip più famoso in assoluto. Il risultato del lavoro è stato condiviso sui social e ha scatenato l’intero mondo social.

Delia è nota per essere la compagna di vita di Alex Belli, l’attore che l’anno scorso ha scatenato il pubblico del Grande Fratello Vip 6 con Soleil Sorge. Tra i due era nata una bella intesa al punto tale da spingere la donna a intervenire per chiedere al marito di darsi un contegno. Quando lui è uscito in un secondo momento Alfonso Signorini ha permesso a Delia di entrare nella casa.

Molti ricorderanno di un bacio che lei e Soleil si sono scambiate durante un party in giardino. Di conseguenza non sono mancate le polemiche sul web. Alla fine Delia è riuscita ad arrivare in finale senza sfiorare la vittoria e nel frattempo si è riappacificata con Alex Belli. Spesso sono stati beccati in compagnia di altre donne perché hanno sempre professato l’amore libero.

Per quanto riguarda Federico Lauro, ovvero Federico Fashion Style, è il parrucchiere di fiducia di tante donne del mondo dello spettacolo. Si possono menzionare Giulia De Lellis e Valeria Marini. Ultimamente è stato al centro del gossip per via della sua relazione sentimentale giunta al capolinea con Letizia Porcu, la madre della figlia.

A Verissimo Federico ha spiegato a Silvia Toffanin come sono andate le cose tra loro. Non sono mancate le lacrime, però a oggi sta affrontando la situazione con lo spirito giusto. Il merito è anche del suo lavoro che gli dà delle soddisfazioni. L’ultimo, per esempio, è stato pubblicato da lui in persona sul profilo Instagram.

Risultato pazzesco nel salone di Federico Fashion Style

Il parrucchiere ha aperto le porte di uno dei suoi saloni nel programma televisivo Il salone delle meraviglie su Real Time. Idee, tecniche e stili sono a portata di mano di tutte coloro che sono incuriosite dal suo operato.

Claudia Galanti, Alba Parietti, Guenda Goria, Aida Yespica e tante altre si affidano a lui. Stavolta è stato il turno di Delia e i follower dei due sono stati colpiti dal risultato. Ecco il nuovo look della donna.

“La super Duran“

“Sei proprio bravo! Un talento” e Stupendi i capelli! Complimenti”, ecco i commenti che si possono leggere nel post pubblicato poche ore fa. Qualcuno, però, ha scritto che Delia sta meglio con i capelli scuri. Alex Belli l’ha definita una dea.

Un utente social ha notato che il ragazzo, da quando si è lasciato con la compagna, è dimagrito a vista d’occhio. Per questo motivo gli hanno consigliato di mangiare di più. A prescindere da tutto like e commenti non sono mancati, chiaro segno che il suo profilo è seguitissimo.