Il paradiso delle signore, la tragica notizia sulla gravidanza di Gemma: c’è allarme tra i fan della soap

Il Paradiso Delle Signore, terribile notizia per i fan della serie. Si parla ora di gravidanza interrotta. La tragedia è dietro l’angolo per Gemma.

Tra i più grandi successi degli ultimi anni in assoluto dell’Azienda di Viale Mazzini va di certo annoverato Il Paradiso Delle Signore. La serie inizialmente andava in onda in prime time sulla Rete Ammiraglia, una o al massimo due volte in settimana. Liberamente ispirato all’omonimo capolavoro di Emile Zola, il Paradiso ha in men che non si dica incantato i cuori di milioni di telespettatori con le storie di tutti i suoi indiscussi protagonisti, che ruotano attorno al magazzino.

Tante le storie d’amore, alcune più durature e altre di una sola notte, che sono nate, come altre che sono finite. Incredibili e repentini colpi di scena, così come fulmini a ciel sereno. Insomma la soap sa come tenere incollati i telespettatori. Non sono poi nemmeno mancate uscite di scena e graditi ritorni.

Coppie improbabili, tradimenti e bugie, così come amori che provengono dal passato e altri nuovi, questi i più piccanti e accattivanti ingredienti del Paradiso. A partire dal 18 settembre 20218, la serie è passata dalla messa in onda in prime time una volta a settimana a una quotidiana nella fascia pomeridiana.

Tanti cambiamenti e colpi di scena

Ha subito certamente tanti cambiamenti, come hanno potuto notare in primis i tanti fan della prima ora, così come il cast, che è stato rinnovato al 90%. Il fatto di cambiare la messa in onda, posizionando la serie dal lunedì al venerdì all’interno del fitto pomeriggio di Rai Uno, ha permesso di moltiplicare in maniera consistente il numero degli episodi.

Difatti è passato in men che non si dica dai 20 della prima e seconda stagione, ai 180 della terza. Gli ascolti sono triplicati e il successo è stato strepitoso. Ciò ha indotto la Rai a registrare nuove stagioni e ora pare che il cast sia già al lavoro al fine di dare in pasto episodi sconvolgenti al grande pubblico. Tra le gioia avverrà anche un terribile dramma, ovvero la perdita di un bambino da parte di Gemma.

Gemma sempre più stanca

La giovane donna era rimasta incinta dopo una notte di grande passione avvenuta con Marco. Quest’ultimo era ritornato a sorpresa a Milano dopo la sua partenza per gli USA. Tuttavia Gemma aveva già accettato la proposta di un matrimonio di convenienza con il bellissimo Roberto, nonostante sul finale della settima stagione, Marco era venuto a conoscenza di aspettare un figlio da lei.

Ora che è in lavorazione l’ottava si mormora che la ragazza potrebbe trovarsi nella situazione di perdere la creatura che porta in grembo a causa del fortissimo stress in cui vige da tempo e delle sue preoccupazioni. A quel punto Marco, non dovendo più diventare papà, potrebbe decidere di lasciare l’Italia e di trasferirsi definitivamente in America, ove si era recato insieme a Stefania.