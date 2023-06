Soleil Sorge, ora è davvero ufficiale: presenta a tutti la sua nuova ‘creatura’

La nuova creatura di Soleil Sorge è ufficialmente arrivata, sono tutti emozionati per lei, la showgirl ha reso i suoi followers ancora più orgogliosi di lei. Quest’estate sarà diversa per molti dopo questo annuncio.

Grandi novità per Soleil Sorge la quale ha rilasciato una dichiarazione “bomba” sui social, è ufficiale la sua nuova creatura è finalmente arrivata. La felicità tra i suoi followers è percepibile, in quanto in molti le hanno dedicato parole di incoraggiamento e orgoglio. La loro beniamina ha veramente fatto il “salto di qualità”.

Soleil Sorge è la nota influencer, conduttrice televisiva e modella italo/americana di 28 anni, famosa soprattutto per essere stata la corteggiatrice di Luca Onestini nel 2016 a Uomini e Donne di Maria De Filippi. In seguito ha partecipato a diversi reality, tra cui Il Grande Fratello Vip, L’Isola dei Famosi, Pechino Express, Tiki Taka e così via.

La Sorge dalla parte della Prestes

Soleil Sorge di recente ha parlato delle due concorrenti dell’Isola dei famosi più odiate di questa edizione, stiamo parlando di Nathaly Caldonazzo e di Helena Prestes. L’ex naufraga di Honduras ha difeso le due colleghe in quanto ha dichiarato che sono proprio così anche nella vita reale. Si nascondono dietro questo atteggiamento duro, ma che in realtà hanno un lato tenero molto intenso.

Secondo la Sorge, Helena Prestes poi ha il giusto temperamento per far divertire il pubblico da casa, in quanto tiene accesi gli animi, anche se ultimamente si è fatta terra bruciata con tutti. Dopo l’uscita della Caldonazzo, la Prestes dovrà affrontare questa ultima parte della trasmissione senza nessuno dalla sua parte, quindi bisognerà vedere come reagirà alla totale solitudine, visto che nessuno per il momento pare sopportarla, neanche il pubblico da casa. Staremo a vedere cosa succederà nei prossimi giorni.

Una nuova vittoria per Soleil Sorge

È ufficiale, la “nuova creatura” di Soleil Sorge è ufficialmente approdata online. Stiamo parlando della sua nuova linea di costumi da bagno del marchio El Vaquero, con tanto di stivali abbinati. Questa linea sensuale e sexy porterà una ventata d’aria fresca nelle spiagge di tutto il mondo, regalando un’estate piacevole a tutte coloro che ne potranno beneficiare.

La linea è ufficialmente online come scrive la Sorge sul suo profilo Instagram, dove i commenti di affetto da parte dei suoi followers non sono tardati ad arrivare. La nota influencer si potrà così godere una nuova soddisfazione per quanto riguarda la sua vita lavorativa, mentre si gode le attenzioni del suo attuale compagno, Carlo Domingo.