“Chat da brividi”: ex corteggiatrice di UeD trattata malissimo | Spunta la conversazione WhatsApp

Uomini e Donne, il famoso dating show di Canale 5 ancora nel chiacchiericcio e nella bufera. Un corteggiatrice parla di una chat da brividi del suo ex. Il racconto.

Si è appena conclusa la stagione 2022/2023 da una manciata di settimane del dating show più amato, famoso e nel contempo chiacchierato non solo delle Reti Mediaset, ma della Tv in generale. Uomini e Donne a questo giro ha avuto un finale anticipato rispetto alle precedenti edizioni.

Tuttavia la redazione ha pensato di mettere in onda puntate dal sapore amarcord della nota trasmissione di Canale 5, tra le più belle ed emozionanti. Questo è stato un modo per rivedere dei momenti che erano stati visti di sfuggita o solo per osservarli con maggior attenzione al fine di notare nuovi particolari.

Super emozionante è stato rivedere per esempio il momento in cui il giovane cavaliere Alessandro Vicinanza ha chiesto alla dama Ida Platano di uscire dalla trasmissione per vivere la loro relazione lontana dalle telecamere. Ciò è successo mesi fa e il loro amore va ancora gonfie vele. Chi invece quest’anno non è ancora riuscita a trovare l’amore vero è la dama Gemma Galgani.

Le coppie scoppiate

Certamente ci proverà anche il prossimo anno. Se il Trono Over ha regalato immense emozioni, non si può dire lo stesso di quello Classico, dato che due coppie formatesi proprio lì, si sono già bellamente dette addio. Stiamo parlando di Luca Daffré e della sua corteggiatrice Alessandra Somensi e da quella formata da Nicole Santinelli e il suo corteggiatore Carlo Alberto Mancini.

Ciò ha procurato molto malumore nel cuore dei suoi estimatori e ora si spera che nella prossima stagione possano verificarsi risultati più duraturi. Tuttavia di recente è scoppiata un’altra coppia, che ha fato sognar ei più fino a poco tempo fa, Lui ha rivestito in primis il ruolo di corteggiatore non scelto e poi di tronista. È romano e ha partecipato anche al GF Vip. La ex parla di chat da brividi.

La chat da brivido

Soraia Ceruti come un fiume in piena sui Social. La celebre corteggiatrice, poi scelta da Luca Saltino, è sconvolta. Parlando coni suoi followers su Instagram, ha voluto dire la sua vuotando il sacco. In particolare ha tessuto una conversazione con una utente che tendeva a prendere le parti con il suo celebre ex fidanzato.

“Se raccontassi io certe cose, mi creda, potrebbe rimanere davvero dispiaciuta e mi darebbe consigli da mamma”, ha scritto per prima la Ceruti, che poi ha voluto rincalzare la dose. “Ho conversazioni chat da brividi… Un uomo ferito è capace di tuto. Da quello che leggo mi ha diffamato… Partiranno denunce”, ha infine sentenziato. I fan sono letteralmente sconvolti. Come andrà a finire?