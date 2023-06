Le Iene, cambio di conduttori: Belen fatta fuori e sostituita dalla bellissima mora

Le Iene, terribile doccia fredda, per non dire proprio gelata, per Belen. Pronta la sostituta. Si tratta di una bellissima mora.

Non può proprio mai starsene bella e tranquilla, la splendida showgirl argentina, che ha trovato il successo con la S maiuscola nel nostro Paese. Non per nulla in Italia è considerata una vera e propria diva. Difatti qualsiasi cosa faccia o non faccia, dica o non dica, è fonte di grandissimo interesse per il vasto popolo del Web e la Carta Stampata.

Lei non è solo un’immensa professionista e un’artista completa, dal momento che non sa solo condurre, ma anche ballare e cantare in maniera convincente. Difatti è pure una grandissima protagonista della Cronaca Rosa. Dopo che ancora giovanissima ha concluso la sua storia d’amore con il calciatore Marco Borriello per intraprendere una relazione con Fabrizio Corona, il Gossip non l’ha più lasciata.

Dopo aver detto addio al re dei paparazzi, ha conosciuto Stefano De Martino, che al tempo svolgeva il ruolo di ballerino professionista alla corte di Maria De Filippi. Il tradimento dell’allora fidanzata Emma Marrone avvenne in diretta tra un passo di danza e l’altro. Il loro amore si rivelò ben presto importante con tanto di nozze e la nascita di Santiago. Poi la notizia che dichiarava la fine del loro amore.

La vita di Belen dopo Stefano

Ci hanno provato tante volte a rimettersi insieme ma senza successo e lei ha avuto altre storie, tra cui una con Antonino Spinalbese, che l’ha resa mamma della piccola Luna Marì. Lei e Stefano sono tornati insieme nella tarda primavera del 2022 e ora sono ancora innamoratissimi. Di recente però Belen ha fatto molto parlare di sé per essersi mostrata felice a Le Iene accanto ad Emma.

La Rodriguez ha condotto il programma per diversi anni con grandissimo successo. Tuttavia ora pare che possa essere sostituita da un’altra sua collega. Stiamo parlando di una donna molto bella e mora, nonché di una conduttrice e giornalista molto apprezzata dal grande pubblico italiano, che al momento opera su Rete 4. Di chi stiamo parlando? Fuori il nome!

Chi sarà la possibile sostituta?

Si tratta di Veronica Gentili. Tuttavia non si tratta di una notizia ufficiale ma solo di un rumors rilasciato da TV Blogo. Tra l’altro Le Iene quest’anno ha subito già un altro grave addio. Stiamo parlando di quello del carismatico Teo Mammuccari, avvenuto, a quanto pare a causa di incomprensioni con la redazione.

A quel punto abbiamo visto alla conduzione la sola splendida Belen accompagnata dal giovane Max Angioni, che sta diventando sempre più un personaggio molto apprezzato dagli italiani. Tra l’altro il comico lo vedremo anche alla co-conduzione di un grandissimo evento che si terrà a breve nella città di Milano, fortemente voluto da rapper Fedez. Si tratta di LoveMi. E lui, sarà ancora confermato a Le Iene?