Fedez e Chiara Ferragni, qual è il loro posto preferito per le vacanze: è vicinissimo a Milano

Sapete qual è il posto preferito per le vacanze di Chiara Ferragni e Fedez? Penserete sicuramente a qualche meta turistica all’estero, invece è vicinissimo a Milano, non crederete ai vostri occhi quando leggerete di che luogo si tratta.

Dai “Ferragnez” ci si aspettano sempre cose molto sfarzose, visto il “piccolo” patrimonio di cui dispongono marito e moglie messi assieme, eppure anche loro vi stupiranno. Sapete qual è il posto preferito che Chiara Ferragni e Fedez scelgono di sovente per le loro vacanze? Non pensate ad isole tropicali o location oltre oceano, si tratta di una meta vicinissima a Milano.

Fedez e Chiara Ferragni, nonostante alti e bassi, sono sposati dal 2018 e dal loro amore sono nati due figli, Leone e Vittoria, i quali riempiono piacevolmente le giornate frenetiche di mamma e papà. Infatti, i due bimbi sono i protagonisti indiscussi dei loro account social, i quali divertono i followers con quella semplicità che solo dei bambini possono avere.

Fedez sbotta e finalmente chiarisce la situazione

Dopo tanti pettegolezzi in merito alla sparizione di Luis Sal dal loro canale podcast, successa improvvisamente, finalmente Fedez ha potuto chiarire la reale motivazione. Proprio questo silenzio ha generato una guerra mediatica tra i suoi followers, i quali sembravano più interessati alla vicenda di Sal piuttosto che ai vari ospiti intervistati a Muschio Selvaggio.

Fedez ha così dichiarato che i due hanno litigato dopo Sanremo e senza troppi giri di parole, il “fidanzato” della Vitto, ha deciso di scaricare il suo ex amico e socio e concentrarsi su altro. Il fatto però di aver creato una società al 50%, nonostante la rottura, i due continuano ad essere comunque legati, come spiega Fedez:

“…Una discussione animata ci ha portato a dire di prenderci qualche settimana per capire cosa fare e alla fine, con mio grande stupore perché non avevo ricevuto campanelli d’allarme, di fatto lui mi ha mandato un messaggio con scritto ‘il format in questo momento ha preso una connotazione che è più di Federico che di Luis, ho voglia di dedicarmi ad altri progetti, non voglio più farlo…Avevamo fatto una società al 50%, se volete un consiglio ‘non fate mai una società al 50%’. Luis non partecipa alle puntate, alla vita della società Muschio Selvaggio, che invece porto avanti io con grandi difficoltà interne. Fino a che, spero, non si trovi una soluzione…”.

La meta preferita dei “Ferragnez”

Ecco qual è la meta preferita dove Fedez e Chiara Ferragni amano trascorrere le vacanze in famiglia. Magari penserete a luoghi molto lontani che richiedono svariate ore di aereo per poterci arrivare, invece no, rimarrete molto sorpresi dalla risposta. Si tratta di Forte dei Marmi in Toscana, dove la famigliola felice si concede spesso dei momenti di relax.

Tra l’altro in questi giorni proprio in questa location, si sta svolgendo il Chiara Ferragni Summer Tour, dove l’influencer ha organizzato un evento adibito alla promozione del suo brand e al lancio di nuovi prodotti della sua linea di cosmetica.