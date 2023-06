Altro fiocco azzurro nella Royal Family: per la Regina Elisabetta sarebbe stata una gioia immensa

Royal Family, una lieta e dolcissima notizia ha allietato i suoi membri. Si tratta dell’arrivo di un bellissimo bambino. Gioia a mille.

Non solo chiacchiere e battute velate al vetriolo tra gli appartenenti della mitica e super gossipata Royal Family. A tenere banco nelle ultime ore non sono le diatribe tra Re Carlo e suo figlio secondogenito, né tantomeno le discussioni ancora in atto fra quest’ultimo e il fratello. Non c’entrano nemmeno, a livello di beghe familiari, Meghan e Kate. Ora c’è spazio solo per la vera e autentica gioia.

La nascita di un bambino ha allietato i cuori di tutti quanti . Adesso si pensa a spron battuto ad accoglierlo nel miglior modo possibile e a festeggiare. Pare che almeno per ora i rancori, anche i più profondi e potenti, siano stati messi da parte in suo onore. Forse con la sua nascita riusciranno anche pian piano a diminuire e ad affievolirsi fino a scomparire del tutto.

Del resto il popolo inglese, stanco anche delle continue diatribe della famiglia reale, desidererebbero che faccia capolino un armistizio. Molti mormorano che, se Elisabetta fosse stata ancora viva, tutto questo forse si sarebbe concluso ben prima. Del resto lei aveva invitato il nipote ribelle con la consorte ai festeggiamenti del Giubileo di Platino.

Il rancore ora è messo da parte

C’erano anche stati altri incontri e pare che l’allora sovrana fosse intenzionata ad aiutare Harry a riavvicinarsi al padre Carlo. Tra l’altro è stato proprio lui a volerci assolutamente essere al giorno dell’incoronazione, che ha vissuto in maniera defilata. Grande assente Meghan, che ha invece preferito restare a casa in California coi figli e dedicarsi a una gita con gli amici.

Nel mirino quel particolare giorno, oltre a Carlo e Camilla, ci sono stati anche William e Kate, prossimi eredi al trono. Tra l’altro moltissimi inglesi avrebbero dichiarato in molti sondaggi che avrebbero preferito loro in veste di regnanti fin da ora, sperando che Carlo abdicasse. Tuttavia ora non c’è spazio per tali questioni, ma solo il desiderio di festeggiare la nuova creatura.

Grande felicità in famiglia

Si tratta del secondogenito di Eugenie di York e il mitico Jack Brooksbank. La loro creatura si chiama Ernest George Ronny. Il bimbo è nato lo scorso 30 maggio esattamente alle ore 8:49 del mattino, come ha annunciato super felice sui Social la sua splendida mamma. Tuttavia la lieta novella è stata data solo qualche giorno dopo.

La coppia possiede già un altro bambino, chiamato August. Sono giunte poi altre foto del piccolino, apparse sempre sul seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram di Eugenie. Qui sovente la Principessa ama apparire con scatti che appartengono anche alla sua quotidianità, struccata e in tenuta assai casual. E anche in quel frangente lei è un vero incanto di madre e di donna.