Daniele De Rossi, costretto a separarsi dalla figlia: “tra pochi mesi ci…” | Il messaggio commovente

Daniele De Rossi ha il cosiddetto “umore sotto le scarpe”, tra pochi mesi sarà costretto a separarsi dalla figlia e il cuore gli si riempie di dolore. Non è facile per un genitore vivere tutto questo, soprattutto perché per lui, rimarrà sempre la sua bambina.

Il papà si sa è sempre molto “innamorato” dei suoi figli, soprattutto delle figlie femmine che saranno per sempre le bambine da proteggere e coccolare. Come si dice: “Sei l’amore di papà”. Per questo, Daniele De Rossi è molto giù di corda, dopo aver appreso la notizia che tra pochi mesi dovrà separarsi dalla figlia.

Daniele De Rossi è l’ex calciatore della Roma, il quale con quella maglia n.16 ha fatto sognare i tifosi grazie al suo talento nell’azione. Proprio per questo motivo, nel 2019 è stato nominato miglior calciatore italiano, con le sue 117 presenze è il secondo giocatore della Roma per il suo numero di presenze ufficiali, subito dopo l’ex Capitano, Francesco Totti.

I figli di Daniele De Rossi

Se nel calcio, Daniele De Rossi ha sempre saputo quale fosse la sua meta, nella vita sentimentale ha ricevuto qualche fallo. Nel 2006 si è sposato con Tamara Pisnoli, dalla quale ha avuto una figlia, Gaia, nata nel 2005. I due per diversi fatti gravi di cronaca commessi dalla donna si separarono nel 2009, proprio per questo motivo la figlia di De Rossi vive insieme al papà, in quanto la mamma è stata condannata a 7 anni di carcere.

Ad ogni moto, De Rossi nel 2011 si fidanzò con l’attrice, Sarah Felberbaum, dalla quale ha avuto in seguito altri due figli, Olivia Rose e Noah. Daniele e Sarah si sono sposati alle Maldive nel 2015. Dopo aver appeso le scarpette da calcio al chiodo nel 2006, Daniele De Rossi ha proseguito la sua carriera nel mondo del calcio in veste di allenatore. Da rumors recenti, pare che sarà lui il prossimo allenatore del Pisa, mancherebbe solo una firma a rendere la notizia ufficiale.

La commozione di Daniele De Rossi

Con un tenerissimo post social, Daniele De Rossi comunica ai suoi followers che tra pochi mesi sarà costretto a separarsi dalla sua primogenita, la quasi diciottenne Gaia De Rossi. La ragazza infatti pare andrà a studiare all’estero da quello che si può capire dalla didascalia scritta da un padre orgoglioso, il quale si mostra insieme alla sua famiglia allargata: “Solo l’orgoglio che provo nel vedere la ragazza che sei diventata riesce a riempire il vuoto che lascerai tra pochi mesi, quando inizierai la tua nuova avventura…”.

Qualche settimana fa, De Rossi aveva infatti comunicato ai tifosi che non ci sarebbe stato alla partita, Roma – Siviglia, in quanto doveva presenziare ad un evento più importante, cioè il diploma di sua figlia: “…La Roma tramite Vito Scala mi ha gentilmente invitato e con grande dispiacere ho dovuto rifiutare, ma quando un pezzo del tuo cuore si diploma tu non puoi mancare, non c’è finale che tenga. Fate i bravi, ve prego…”.