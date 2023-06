Mediaset, attore stroncato all’improvviso: purtroppo non c’è stato nulla da fare | Le lacrime e lo sfogo dei fan

Mediaset, un grandissimo e immenso attore stroncato così, quasi su due piedi. I fan sono sconvolti.

Quest’ultimo mese è particolarmente ricco di sorprese, ma anche di colpi di scena molto amari per il grande pubblico italiano. Ora la maggior parte delle trasmissioni televisive sono andate momentaneamente in standby per la consueta pausa estiva, così come molti loro storici conduttori che hanno dato appuntamento a settembre 2023.

I vertici della varia aziende televisive stanno lavorando assiduamente ai nuovi programmi. Conferme e smentite, come meri rumors, questa tarda primavera è assai scoppiettante da questo punto divista. Se la meravigliosa Barbara D’Urso ha confermato la sua presenza all’interno dell’Azienda Del Biscione dopo un intenso chiacchiericcio che la voleva alla Rai, ora si parla di altri due ritorni.

Si tratta di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. Davide Maggio ha anche ipotizzato l’arrivo di Arisa a The Voice Kids, pronta a sostituire i Ricchi e Poveri nel ruolo di giudice. A livello di fiction, che piacciono tantissimo agli italiani di ogni età, è appena stata data la notizia del fischio d’inizio delle riprese della seconda stagione di Viola Come Il Mare.

Per alcuni progetti confermati, per latri non sarà lo stesso

Avranno inizio a luglio e vedranno di nuovo protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman. Un notizia certamente lieta che ha scaldato i cuori dei loro estimatori. Per un folto gruppo di fan che è felice, ce n’è un altro che è tristissimo. Difatti un’altra fiction di Canale 5 da poco conclusasi, non potrà contare sul seguito, dunque sul secondo atto.

Ciò non ha solo lasciato il classico amaro in bocca ai più, ma li ha Sconcertati, dato che il finale della prima stagione era piuttosto aperto. Ciò faceva pensare che fosse pronto un seguito. Poco dopo per loro è arrivata la terribile doccia fredda, nonché per il cast e soprattutto per l’indiscusso protagonista, che è un immenso attore.

Un boccone molto amaro per Claudio Amendola

Un artista molto amato e con alle spalle un curriculum di massimo rispetto. Un vero e proprio mito sia del Grande che del Piccolo Schermo che sulle Reti Mediaset ci ha incantato con una famiglia allargata con Elena Sofia Ricci. Sì, stiamo parlando di Claudio Amendola, che ha rivestito nella prima stagione de Il Patriarca, il ruolo di Nemo.

Un boss malavitoso alle prese con una terribile malattia che lo avrebbe reso sempre più vulnerabile, ovvero l’Alzheimer. Tuttavia della notizia, decisamente dura, dunque della mancata seconda stagione, non è stato lui, ma l’affascinate Raniero Monaco di Lapio, che interpretava l’enigmatico e perfido Mario. Ora è stata lanciata sui Social una sorta di petizione da parte dei fan, volta a scuotere i vertici Mediaset.