Affari tuoi, si è chiuso in ‘tragedia’ | Amadeus gelato: “Non ho mai visto una roba del genere”

Il famoso programma dei pacchi, o meglio Affari Tuoi, quest’anno non ha avuto una degna conclusione. È finito proprio in tragedia. Amadeus a dir poco sconvolto.

Ha preso l’inizio la consueta pausa estiva anche per i game show preserali di Rai Uno, condotti dal carismatico Amadeus. In fatti martedì 6 giugno 2023 è andata in onda l’ultima puntata di Affari Tuoi, da molti chiamato con simpatia Il gioco dei pacchi. Il programma è ritornato a farci compagnia dopo una lunga assenza, a seguito di incessanti richieste dal parte del grande pubblico.

Per l’occasione è tornata alla sua edizione tradizionale e non quella formato famiglia, che era andata in onda di recente. Ha visto alla conduzione non solo Sebastiani, ma anche sua moglie. Stiamo ovviamente parlando della bellissima Giovanna Civitillo, tornata in TV dopo essersi presa una pausa per crescere il figlio Josè, oggi adolescente.

Ama e la sua consorte sono molto uniti e complici non solo nella vita privata, ma anche sul lavoro. Quando lui è alla conduzione del Festival di Sanremo, per il quale svolge anche il ruolo di direttore artistico, lei è sempre al suo fianco. La vediamo seduta in prima fila al Teatro Ariston. Inoltre svolge il ruolo di inviata, anche dietro le quinte della nota kermesse, per svariate trasmissioni firmate Rai.

Un conduttore particolarmente impegnato

I due sono talmente uniti che, fino a poco tempo fa, avevano un unico Profilo Instagram di coppia. A partire dalla prima serata del Festival di Sanremo 2023, Amadeus può contare su un suo profilo personale, creato con l’ausilio di Chiara Ferragni, che ha co-condotto la kermesse non solo al primo appuntamento, ma anche alla chiusura, assieme a uno strepitoso Gianni Morandi.

Il conduttore ha chiarito che condurrà per la quinta e ultima volta di seguito, svolgendo anche il complicato ruolo di direttore artistico, il Festival e poi si prenderà una pausa. Insomma, a quanto pare Amedeo non vuole esagerare. Intanto si è già messo da tempo a lavorare a spron battuto alla nuova edizione della kermesse. E certamente continuerà a farlo anche in estate, trovando però pure il tempo per rilassarsi.

Una chiusura particolarmente amara

I Soliti Ignoti e Affari Tuoi sono stati un grandissimo successo, anche se quest’ultimo, nel corso dell’ultima puntata, ha avuto un finale non troppo lieto. Non stiamo parlando dei temutissimi indici d’ascolto, dato che su ciò Ama ha molto di cui rallegrarsi, ma dell’esito della gara. Difatti i due concorrenti, quali Concetta e Dario, hanno perso tutto quanto.

In poche parole, dopo soltanto 20 minuti, avevano già aperto tutti i pacchi rossi, restando solo con quelli blu, di importo più basso. “Ragazzi io non ho mai visto una cosa del genere, incredibile!”, ha esclamato Ama. Dulcis in fundo, si fa per dire, nel loro pacco avevano poi 0€. E sul finale hanno anche perso nel gioco della Regione Fortunata.