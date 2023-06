Sonia Bruganelli fucila Ilary Blasi: la frecciatina arriva dritta dritta al cuore della conduttrice

Sonia Bruganelli ha fatto una dichiarazione e in tanti hanno pensato immediatamente a Ilary Blasi. Ma cosa avrà detto alla conduttrice de L’Isola dei Famosi? Andiamo subito a scoprirlo.

Da un lato abbiamo l’opinionista del Grande Fratello Vip mentre dall’altro c’è la conduttrice dell’attuale edizione de L’Isola dei Famosi. La prima si è fatta conoscere dagli italiani grazie all’opportunità data da Alfonso Signorini mentre l’altra ha ottenuto il successo in qualità di letterina nel quiz di Passaparola condotto da Gerry Scotti e da allora ha costruito una carriera televisiva solida.

Per ben due volte la Bruganelli si è seduta sulla poltrona dell’opinionista del Gf Vip. Nella sua prima esperienza aveva accanto Adriana Volpe, con la quale spesso discuteva al punto tale che il conduttore interveniva per stroncare i battibecchi. Nell’ultima edizione le cose sono andate diversamente con Orietta Berti. In questo modo ha mostrato la sua forte personalità, in quanto non ha mai usato filtri per esporre il suo pensiero.

Ilary Blasi, invece, sta raccogliendo sia consensi che dissensi da quando è al timone della conduzione del reality della sopravvivenza. Si dice che gli alti vertici della Mediaset vogliano stravolgere il programma tenendo in conto l’idea di sostituire anche lei. Per ora si tratta di semplici supposizioni, quindi non ci resta che attendere ulteriori info.

Ilary Blasi ora è felice accanto a Bastian Muller dopo l’addio a Francesco Totti. Dall’estate fino a qualche mese fa è stata al centro del gossip per questo motivo, ma ora la situazione pare essersi tranquillizzata. La Bruganelli adesso ha ufficializzato la separazione con Paolo Bonolis. Nessuno si sarebbe aspettato né una simile notizia né un’affermazione di lei su Ilary.

La frecciatina di Sonia Bruganelli

Tempo fa dei siti riportavano la crisi tra i due coniugi, i quali sono prontamente intervenuti per mettere a tacere tale pettegolezzo. Hanno realizzato un video in cui erano in una piscina e hanno ironizzato sulla faccenda. Eppure di recente durante una delle loro innumerevoli interviste hanno confermati tutto.

Nonostante ciò entrambi hanno dichiarato che la scelta è stata fatta con serenità. Infatti vivranno sotto lo stesso tetto con la consapevolezza di essere in primis dei genitori. Nel mentre stava parlando la Bruganelli non ha potuto fare a meno di menzionare implicitamente la conduttrice.

“Ho le mie borse e i miei Rolex”

“Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia. Il sentimento è forte, ma non più come quello che ci ha avvicinati“, ecco cosa ha riferito a Vanity Fair.

Poi ha rassicurato con una velatura ironica: “Ho le mie borse e i miei Rolex”. Molti hanno pensato subito a Ilary Blasi. Che sia stata una frecciatina o una semplice battuta per sdrammatizzare un addio inaspettato? Al momento non lo possiamo sapere.