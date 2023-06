Filippo Bisciglia, sapete chi è l’ex (oggi moglie di un comico)? L’ha tradita malamente al Gf

Sapete chi è l’ex di Filippo Bisciglia, tra l’altro oggi sposata con un famoso comico, che lui aveva tradito al Grande Fratello? Scopriamo insieme tutti i dettagli di una delle storie più chiacchierate di sempre.

Chi di voi si ricorda chi era l’ex di Filippo Bisciglia, tradita malamente durante la sua permanenza al Grande Fratello? Oggi la donna è sposata con un comico, è molto conosciuta, ma in pochi se la ricorderanno a fianco dell’ex gieffino.

Nel 2006 quel concorrente dallo sguardo tenebroso aveva fatto innamorare molte fanciulle che guardavano assiduamente il Grande Fratello, stiamo parlando di Filippo Bisciglia, il quale dopo quel reality ha trovato le porte aperte per il suo sogno, cioè diventare un famoso conduttore televisivo.

Chi è la nuova compagna di Bisciglia?

Prima di parlarvi della ex di Filippo Bisciglia, andando in ordine non cronologico, vogliamo fare un pochino di “spetteguless” sulla sua attuale compagna invece. Per chi non lo sapesse, l’ex gieffino è fidanzato da 17 anni con l’attuale finalista di questa edizione dell’Isola dei famosi, stiamo parlando di Pamela Camassa. Si sono innamorati con un colpo di fulmine e nonostante gli alti e bassi che la vita di coppia porta, i due non si sono più lasciati.

Durante questa lontananza, Bisciglia ha rivalutato un po’ di cose del suo rapporto con la Camassa, dichiarando apertamente di essere pronto a diventare papà, anche se ha molti più anni di quello che si sarebbe mai immaginato, quando pensava a questo evento. Anche la sua compagna ha parlato della sua maternità finora mancata, durante la sua permanenza ad Honduras. Che sia un chiaro segno che i due, una volta che si ritroveranno, saranno dell’idea di mettere “su famiglia“?

Per il momento Filippo Bisciglia con un messaggio molto tenero, ha fatto sapere a Pamela Camassa di essere molto orgoglioso di lei per via del suo comportamento che sta manifestando all’Isola: “Ciao ninni. Mi manchi tantissimo. Sappi che ti guardo sempre, sei fighissima. Mi stai piacendo caratterialmente, mentalmente. Poi mi piace quando dici le cose senza avere peli sulla lingua, quindi brava Pamy, continua così”.

Chi è la ex compagna di Bisciglia?

Eccoci al punto cardine del nostro articolo, quindi vi ricordate chi era la ex di Filippo Bisciglia prima del suo ingresso al Grande Fratello? Stiamo parlando dell’attrice e conduttrice televisiva, Flora Canto, la quale ha chiuso la storia con il suo ex per via del suo tradimento avvenuto durante la permanenza al reality. Chiusa quella porta, la showgirl si è gettata tutto alle spalle e ha iniziato un nuovo percorso di vita.

Nel 2014 troverà finalmente l’amore della sua vita, nel famoso comico, Enrico Brignano, dal quale ha avuto due figli, Martina e Niccolò. Nel 2022 finalmente la coppietta è convolata a nozze a Ladispoli, con una lista d’invitati di circa 150 invitati, formata da amici e parenti.