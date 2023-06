Valentina Ferragni sostituita dalla più bella di Uomini e Donne: con chi sta l’ex fidanzato

La famiglia Ferragni è sempre molto chiacchierata, dunque non solo Chiara. Ora nel mirino c’è la sorella Valentina. Chi è la nuova fiamma del suo celebre ex. Vera star di Uomini e Donne.

Da quando Chiara Ferragni è diventata l’influencer per antonomasia conosciuta in tutto il mondo e una vera e propria star, tutti i suoi familiari sono entrati a far parte del vortice mediatico. Tanto più che pure loro sono stati grandissimi protagonisti sia delle prima che della seconda stagione dei Ferragnez.

Si tratta, per chi non lo sapesse, della docu serie dedicata espressamente a Chiara e al marito Fedez. I due hanno messo al mondo due bimbi, quali Leone e Maria Vittoria, che appaiono anch’essi nella serie. Quest’ultima, oltre a contare su special guest, come Simona Ventura, Amadeus e Francesca Michielin, solo per citarne alcuni, rivela aspetti inediti della vita di coppia dell’influencer e del rapper.

Nella prima vediamo Valentina Ferragni fare ancora coppia fissa con l’affascinante Luca Vezil, lanciatissimo influencer e da poco conduttore TV. La loro storia è ormai naufragata e del loro addio si è molto parlato. Lui, intercettato dal Corriere Della Sera, ha svelato che quando ha conosciuto la sua ex e hanno iniziato a stare insieme, Chiara fosse solo agli inizi della sua brillante carriera.

Il nuovo amore di Luca

Non per nulla lui aveva soltanto 21 anni e Valentina 20. Ai tempi lui studiava all’Università e la sera consegnava le pizze, mentre di giorno faceva il bagnino. La sua vita si divideva tra Genova e Milano, dove viveva l’allora fidanzatina. Tuttavia lui oggi, come ha rivelato sempre al quotidiano, non ha mia voluto raccontare nei dettagli della fine del suo amore con la celebre ex.

Tra l’altro, come ha svelato lo stesso, ha pure rifiutato un’offerta economica decisamente vantaggiosa per farlo. Tuttavia ora pare che sia lui che Valentina si siano rifatti una vita dal punto di vista sentimentale. In particolare Luca avrebbe intessuto una storia d’amore con un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Una donna molto bella e sensuale. Chi è?

La forte indiscrezione

A quanto pare, stando all’ascolto di una potentissima indiscrezione giunta dalla super accorta Deianira Marzano, si tratterebbe della splendida Virginia Stablum. La ragazza, dopo aver partecipato al dating show più famoso della TV, ha proseguito a spron battuto la sua brillante carriera nel mondo della Moda.

Da Maria De Filippi era andata per corteggiare Nicolò Brigante, che la scelse ma la loro liason durò ben poco. In seguito ha avuto un flirt con Ignazio Moser e una storia con l’imprenditore Vittorio Scala. Oggi sarebbe felice accanto a Luca. I due starebbero trascorrendo una bella vacanza in Toscana insieme. Sono una coppia, tanto che lei, come dice Deianira, possiede la cover del cellulare con le loro iniziali.