Pippo Baudo, da 2 anni è scomparso dalla tv: ora il triste e reale motivo del suo improvviso ritiro

Pippo Baudo, l’amatissimo conduttore siciliano fuori dalla TV da 2 anni. Il motivo che l’ha spinto a prendere tale scelta.

Indubbiamente, se pensiamo anche in questo istante ai conduttori più grandi cha abbiamo avuto, e che abbiamo tutt’ora, all’interno della TV nel nostro Paese, non possiamo non annoverare il Pippo Nazionale. Lui infatti non è solo un immenso professionista, ma anche una persona che è stata in grado di cambiare il modo di vedere e di fare la televisione.

Si è sempre messo in gioco e ha amato cogliere le sfide professionali che l’Azienda di Viale Mazzini gli ha proposto nel corso del tempo. Ha iniziato a muovere i primi passi sul Piccolo Schermo ancora quando la TV era in bianco e nero e lui era giovanissimo. Ha condotto tanti programmi e tantissime edizioni del Festival di Sanremo, entrate negli annali tra le più belle e seguite della Storia.

Baudo ha anche svolto un ruolo importantissimo per svariati personaggi del mondo dello spettacolo e della musica, ovvero quello del pigmalione. Un ruolo che oggi viene ampiamente svolto da Maria De Filippi. Tra le più grandi eccellenze scoperte da Pippo dobbiamo certamente annoverare la splendida Lorella Cuccarini.

Un conduttore vera punta di diamante

Fu infatti lui il primo a individuare in quella giovane donna le sue ragguardevoli capacità, che l’avrebbero portata a diventare non solo una splendida showgirl, ma anche la più amata dagli italiani. A livello canoro ha scoperto meravigliose voci del panorama musicale italiano, che ancora oggi ci deliziano con la loro sublime arte.

Stiamo parlando, per esempio, di Giorgia, che non ha mai smesso di ringraziarlo, così come Laura Pausini, che oggi è l’artista italiana più amata in assoluto nel mondo, oltre che quelle che sta vendendo di più. Tuttavia questi sono solo alcuni dei nomi degli artisti scoperti da Baudo. Da un paio d’anni a questa parte il conduttore ha lasciato la TV, per l’immenso dispiacere dei suoi numerosissimi estimatori.

Il triste motivo dell’addio alla TV

La sua ultima apparizione sul Piccolo Schermo è stata in veste di ballerino per una notte a Ballando Con le Stelle, dall’amica Milly Carlucci. Si era anche parlato di un ritorno di Pippo in TV per una veloce visita al GF Vip, all’ex moglie Katia Ricciarelli, che allora era in gara all’interno del padre di tutti i reality. Così non è stato e ciò ha lasciato il classico amaro in bocca ai più.

Il figlio Alessandro, intercettato da DiPiù TV, ha parlato di problemi di salute del suo celebre papà. “Papà ha la sua bella età, ma la sua tempra è forte e la sua voce squillante. La mia decisione di trasferirmi in Italia è anche un modo per dirgli: “Io sono vicino a te, se hai bisogno chiama e io corro!”