Harry, di chi è veramente il figlio: Carlo non c’entrerebbe proprio nulla con lui | Test del DNA

La Royal Family ancora nel chiacchiericcio e nella bufera più incessante. Harry non è il figlio di Re Carlo III? Arriva il test del DNA.

Si è detto e si dice tutt’ora veramente di tutto sulla Famiglia Reale Inglese, che suscita tantissimo clamore ovunque. Tantissimi i libri pubblicati, sia in passato che di recente, alcuni dei quali non autorizzati. L’autobiografia del Principe Harry, uscita a gennaio 2023, ha scossi i cuori del grande pubblico ma anche della Royal Family.

Sembra che il sovrano abbia fatto di tutto per impedirne la pubblicazione, senza tuttavia riuscirci. Il testo infatti, essendo diventato un grande caso editoriale, scotta parecchio, dato che Harry avrebbe proprio aperto il rubinetto, togliendosi parecchi sassolini dalle scarpe.

Ciò avrebbe ulteriormente peggiorato la sua posizione all’interno della famiglia, già molto precaria. Difatti da tempo lui non è più ben visto non solo dal padre, da poco incoronato Sovrano dell’Inghilterra, ma anche dal fratello William e dalla di lui moglie, Kate Middleton, considerata da molte donne nel mondo come un perfetto esempio di classe e di stile.

Harry e i suoi rapporti molto tesi con la famiglia

Diciamo che loro non hanno mai digerito la sua decisione, presa anni fa, di lasciare non solo la vita di palazzo, ma proprio l’Inghilterra, per andare a vivere in America con la sua bellissima consorte. Inoltre Meghan non è mai piaciuta ai suoi familiari, anche per il suo passato di attrice. Si è pure parlato di continua rivalità con la cognata e di tanti battibecchi tra di loro.

Tuttavia la compianta Regina Elisabetta, amando profondamente il nipote ribelle, poco prima della sua dipartita, si era riavvicinata a lui e Meghan. I Duchi di Sussex erano stati presenti al Giubileo di Platino, che però hanno vissuto in modo defilato. Harry è stato presente anche al giorno dell’incoronazione del padre e della matrigna Camilla, sebbene a lui fosse stato riservato un posto più lontano dai suoi familiari.

Harry costretto a una dura decisione

Meghan invece se ne era rimasta in America con i figli preferendo una scampagnata con gli amici. Tuttavia ora non c’entra nulla lei con il chiacchiericcio che riguarda il suo affascinante marito. Difatti si è sempre più fatta strada l’idea che lui possa non essere il figlio di Carlo. Sono ancora più forti le voci che lo vorrebbero invece vedere come suo padre il maggiore James Hewitt.

Con lui Diana avrebbe avuto una relazione negli Anni ’80. Harry assomiglierebbe molto a James, che comunque ha sempre smentito la sua paternità, anche perché, quando lui e Diana si sono frequentati, Harry era già nato. Pertanto solo un test del DNA potrebbe dirci la verità al riguardo. Ora pare che Re Carlo III abbia fatto la richiesta ad Harry di sottoporsi a tale esame.