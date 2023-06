Rai, rissa violenta tra due volti noti: scatta la censura ma una talpa spiffera tutto l’accaduto

Non c’è davvero pace per l’Azienda di Viale Mazzini. Ora si parla di una violenta rissa dietro le quinte. Il racconto dei fatti.

È decisamente un momento alquanto turbolento per la Rai. Dopo il confermato addio del carismatico Fabio Fazio, i telespettatori non sanno più che cosa aspettarsi. Lui ha operato all’interno dell’Azienda di Viale Mazzini per ben 40 anni. Tra l’altro in essa ha mosso i primi passi dal punto di vista lavorativo che era poco più che un ragazzo.

L’amatissimo conduttore Ligure dal prossimo autunno approderà a Discovery. A seguirlo in questa nuova avventura professionale l’amica di sempre Luciana Littizzetto. In questi giorni si stanno dipanando molte questioni. Inoltre si sta pure discutendo sulla nuova programmazione per la stagione 2023/2024 delle Reti Rai. Tanti rumors e sussurri che si stanno allargando a macchia d’olio anche sul Web.

Se pare che un grandissimo pilastro di Rai Uno, quale Flavio Insinna, non sarà più alla conduzione del L’Eredità, che verrà assegnata a Pino Insegno, che vedremo presentissimo come conduttore per il 2024, si parla anche di una super promozione per Elisa Isoardi, così come per il mitico Fiorello. Difatti lo showman con il suo seguitissimo Viva Rai 2, potrebbe approdare sulla Rete Ammiraglia.

Addii e partenze all’Azienda Di Viale Mazzini

Per la verità si parla anche di graditi ritorni in Rai, come quello della meravigliosa Lorella Cuccarini, da anni approdata alla corte di Maria De Filippi ad Amici per svolgere il ruolo dapprima di coach di danza e poi di canto. Possibile anche il ritorno di Raimondo Todaro in Rai, dopo i suoi chiacchieratissimi attriti con Queen Mary.

Smentite invece le voci che vedevano la D’Urso approdare in Rai dalla stessa conduttrice. Infine si mormora il passaggio di Arisa da Canale 5 a Rai Uno, per svolgere il ruolo di giudice a The Voice Kids. Oltre a ciò ora c’è un altro chiacchiericcio che sta tenendo particolarmente banco in Rete. Si tratta di una forte rissa avvenuta dietro le quinte di un grande show andato in onda sulla Rai. Che cosa è successo?

Stefano vs Gigi

In poche parole dietro le quinte dei festeggiamenti per lo scudetto del Napoli, il cui show è andato in onda su Rai Due ed è stato condotto da Stefano De Martino, l’amatissimo conduttore campano avrebbe litigato alla grossa con Gigi D’Alessio. Quest’ultimo era intervenuto lui stesso alla festa. Della diatriba ne ha parlato Pipol TV su Instagram.

“Prima della Festa del Napoli c’è stato uno screzio durissimo tra Gigi D’Alessio e Stefano De Martino (anche se in onda i sue si sono abbracciati), possiamo leggere. A quanto pare il motivo dello screzio sono state alcune scelte prese dal cantante sulle canzoni con cui esibirsi, oltre alla presenza di un artista che Stefano non avrebbe in simpatia. Tuttavia alla fine è tornato il sereno.