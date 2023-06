Gigi D’Alessio, la figlia è giovane come la sua nuova fidanzata ma è molto più bella: vittoria a mani basse

Non tutti sanno che Gigi D’Alessio ha una figlia più o meno coetanea a Denise Esposito. Ecco una foto che conferma la sua indiscussa bellezza.

Gigi D’Alessio di recente è finito al centro del gossip per via di una presunta discussione avuta con Stefano De Martino dietro le quinte dell’evento dedicato alla vittoria del Napoli nello Stadio Diego Armando Maradona. “C’è stato uno screzio durissimo tra Gigi D’Alessio e Stefano De Martino (anche se in onda si sono abbracciati)”, ecco cosa è stato riportato sul sito PipolTv.

Ma cosa è successo? Si dice che il cantante non avrebbe approvato né le canzoni scelte dai produttori né la presenza di un collega all’evento che si è tenuto il 4 giugno. Per fortuna la lite è stata solo temporanea, in quanto non è arrivata la conferma o smentita dei diretti interessati.

Nel corso della sua carriera ha lanciato varie canzoni di grande successo: Un nuovo bacio, Non dirgli mai, Annaré, Una magica storia, Insieme a lei, Mon amour, Tu che ne sai e tante altre ancora. Con Anna Tatangelo ha cantato Le cose dette mai, Il mondo è mio e Un nuovo bacio. La passione per la musica li ha avvicinati al punto tale da uscire allo scoperto nel 2006.

In quel periodo era sposato con Carmela Barbato. Sono stati insieme fino al 2006 e dal loro amore sono nati Claudio (1987), Ilaria (1992) e Luca (2003). Il terzogenito si è fatto conoscere dagli italiani con il nome d’arte LDA in una delle precedenti edizioni di Amici. Per quanto riguarda Claudio, ha reso nonno il cantante di Noemi, Giselle e Sofia. Cosa sappiamo della figlia? Andiamo a scoprire qualcosa sul suo conto.

Una figlia bellissima per Gigi D’Alessio

Carmela Barbato ha dovuto accettare l’idea dell’arrivo di Anna Tatangelo nella vita dell’ormai ex coniuge. Quando sono diventati protagonisti del gossip la donna si è recata in alcuni programmi televisivi per spiegare come sono andate le cose. Si sono conosciuti quando erano due adolescenti per poi sposarsi nel 1986.

Ha ammesso di non aver mai sospettato dei due, in quanto collaboravano insieme da tempo. Per fortuna oggi i rapporti sono sereni, dato che hanno messo al primo posto la tranquillità dei figli. Tutti sono concordi nel dire che la figlia Ilaria le somigli molto.

Curiosità su Ilaria

Ilari è una splendida 31enne ed è molto legata al padre. Non sappiamo nulla sulla sua vita privata perché è una persona riservata, nonostante abbia un padre famosissimo. Sui social non si riesce a intuire se sia single o impegnata.

Si sa solo che si è laureata in Scienze Politiche a La Sapienza di Roma nel 2017. Quando fu annunciata la separazione con la Tatangelo ha difeso a spada tratta Gigi D’Alessio. Infine sui social ha tanti scatti anche con il fratello Claudio.