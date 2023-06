Lorella Cuccarini, la tremenda diagnosi: “è un tumore” | Come se n’è accorta e come sta oggi

Lorella Cuccarini parla della terribile malattia che l’ha tristemente colpita. Le sue odierne condizioni di salute.

Non c’è alcun dubbio sul fatto che sia ancora lei, la splendida Lorella Cuccarini, la più amata in assoluto dagli italiani di ogni età. Scoperta artisticamente parlando dal mitico Pippo Baudo che aveva intravisto per primo in lei un grandissimo potenziale, ha poi condotto tantissimi programmi di successo.

Si è anche dedicata alla Musica e alla Recitazione, partecipando a fiction di ottima fattura e lavorando sodo anche a Teatro che è un altro suo grande amore insieme alla danza. Da diversi anni a questa parte la troviamo alla Corte della mitica Maria De Filippi, in particolare ad Amici. Qui inizialmente ha svolto il ruolo di coach di ballo per poi occuparsi di quello legato al canto.

Ora tuttavia si mormora di un suo possibile ritorno in Rai, soprattutto dopo la sua recente ospitata dall’amico di sempre Fiorello a Viva Rai 2, sebbene lei si sia sempre detta entusiasta di lavorare a stretto giro con la vedova Costanzo. Non per nulla ha speso splendide parole per lei anche sui Social che hanno pure commosso i rispettivi estimatori.

La confessione sul tumore

Estimatori che ora sono seriamente preoccupati e hanno i cuori spezzati in mille pezzi. Difatti Lorella ha parlato a ruota libera del tumore che l’ha tristemente colpita. La scoperta è avvenuta dopo una classica visita di routine. Oggi noi la vediamo sorridente e super in forma ma nel suo passato non c’è stato sempre il sereno. Nel 2002 ha ricevuto la diagnosi che mai avrebbe voluto ricevere. Si trattava di tumore alla tiroide.

Ha dovuto procedere all’esportazione e ciò le ha portato, in men che non si dica, oscillazioni di peso. Chiaramente la showgirl ha trascorso un momento molto duro sia a livello fisico che psicologico. Tuttavia è riuscita a superarlo grazie alla sua ingente determinazione. Al Corriere Della Sera la Cuccarini ha rivelato di aver sempre seguito nel tempo regimi alimentati che si sono rivelati fallaci.

Le sue odierne condizioni

“Nel tempo ho seguito diversi regimi alimentari, a volte sbagliando. Ricordo in particolare l’iperproteica. All’epoca andava di moda. Tornassi indietro la eviterei: può essere dannosa, soprattutto se a base di sola carne.”. Chiaramente nel rilasciare questa intervista a cuore aperto ha anche voluto lanciare importanti messaggi a tutte quelle persone che vivono seri conflitti con il cibo.

Oggi Lorella sta bene anche se deve stare molto attenta alla sua alimentazione e fare tanti controlli, oltre che prendere delle medicine anche quotidianamente. È molto più serena ed è super in forma. Sul finale della sua intervista ha voluto sottolineare che cosa sia per lei oggi più che mai il benessere, ovvero una questione di testa e non di taglia.