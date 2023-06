Vittoria Deganello, la denuncia surreale poco dopo la gravidanza: è una truffa bella e buona

Vittoria Deganello di Uomini e Donne è su tutte le furie per via di una truffa. Infatti ha fatto ricorso alle vie legali. Ecco cosa è succedesso alla neo mamma.

Vittoria Deganello si è fatta conoscere dal pubblico italiano per aver partecipato a una delle precedenti edizioni di Uomini e Donne di Maria De Filippi. In quel periodo sul trono era seduto il bellissimo Mattia Marciano che l’ha subito notata per il suo indiscusso fascino. Con grande stupore ha deciso di andare via dallo studio mano nella mano con lei prima del previsto. Non a caso gli opinionisti insinuarono che tra loro ci fosse un accordo.

Con il tempo in tanti si sono ricreduti, anche perché le loro strade si sono separate dopo un paio di mesi. Da allora lei è finita al centro del gossip per le sue relazioni con i calciatori Fabio Depaoli, Niccolò Zaniolo e Mattia Zaccagni. Da poco è diventata madre del figlio del centrocampista del club SPAL Alessandro Murgia.

“Prima voleva un figlio poi mi ha chiesto di abortire…Questa bambina è stata voluta più di ogni altra cosa e non capitata per sbaglio. Alla notizia della gravidanza, dopo un mese di felicità e dopo averlo comunicato con gioia, dal giorno alla notte mi è stato chiesto di abortire perché si è reso conto che un bambino non lo voleva più”, ecco le dichiarazioni fatte da lei prima della nascita della figlia.

Sui social c’è chi le ha dato supporto e chi le ha puntato il dito contro. A prescindere da tutto ha optato per il silenzio per godersi le gioie della maternità. Adesso, però, si è fatta sentire a causa di una truffa fatta con delle sue foto. Andiamo a scoprire i dettagli.

Vittoria Deganello su tutte le furie

Qualche settimana fa Vittoria Deganello si è recata a un battesimo ed è stata criticata per l’outif scelto. Ha indossato un pantalone largo con una camicia e qualcuno ha ironizzando dicendo che ricordava una sorta di pigiama. Per fortuna altri l’hanno difesa ricordando che da poco ha partorito.

Lei sa benissimo che la popolarità ha anche i suoi lati negativi, quindi non ha replicato. Tuttavia quando si tratta di prese in giro non può chiudere un occhio, di conseguenza ha messo in guardia coloro che la seguono con costanza.

“Se vedete altre storie così non comprate”

In poche parole Vittoria ha condiviso una Instagram story per mettere in chiaro che lei non ha nulla a che vedere con la sponsorizzazione di alcuni negozi online. Andando nello specifico, sono messe in bella mostra le sue ciabatte con tanto di tag.

L’ex corteggiatrice ha messo in guardia gli utenti social invitandoli a non commettere errori. I follower credono che farà ricorso alle vie legali se la faccenda non dovesse finire nel dimenticatoio.