“Mi si sono rotte le acque”: ex di Uomini e Donne ‘in travaglio’ su Instagram | La reazione del compagno

Un’amatissima coppia di Uomini e Donne ha tenuto tutti col fiato sospeso per via di un evento del tutto inaspettato riportato sui social. Ecco di chi si tratta e cosa è successo.

Uomini e Donne permette ai tronisti di trovare l’anima gemella tra i vari pretendenti. Si tratta di giovani che si mettono in gioco con i propri sentimenti davanti alle telecamere e qualcuno riesce a innamorarsi. Nell’ultima edizione sono andati via mano nella mano Federico e Lavinia rispettivamente con Carola e Alessio.

Nicole e Luca hanno subito messo la parola fine alla conoscenza di Carlo Alberto e Alessandra a pochi giorni dalla scelta. La ragazza ha addirittura riferito di pensare all’altro corteggiatore, Andrea, il quale ha detto senza mezzi termini che non è mai stato la seconda scelta di nessuno.

Inevitabile è stato l’intervento di Roberta Di Padua con una Instagram story. Ha voluto sottolineare il suo averci visto bene sul suo percorso fin dal principio. Per ora non si hanno altre info sulle cause dell’addio. In tanti credono che Carlo Alberto sarà il prossimo tronista.

Adesso, però, sono sulla bocca di tutti altri volti amati del programma televisivo per via di un video che non è passato inosservato. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Un evento inaspettato per una coppia di Uomini e Donne

La coppia in questione è nata nello studio anni fa. Lui si è seduto sul trono in un secondo momento e ha subito focalizzato la sua attenzione su una corteggiatrice già impegnata nella conoscenza del suo ‘collega’. Nonostante tutto ha cercato di convincerla a mollare fino a riuscirci a un passo dalla scelta dell’altro. Da allora sono inseparabili e non sono mai stati protagonisti del gossip per crisi o tradimenti.

Nello studio di Verissimo hanno annunciato l’arrivo della cicogna. Per entrambi si tratta della prima volta, ragion per cui stanno vivendo un mix di emozioni. Loro non sono altro che Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. Sono una delle coppie più amate di Uomini e Donne perché il loro amore è autentico e puro. Nelle ultime ore hanno tenuto i follower con il fiato sospeso. Tuttavia nulla è come sembra.

“Sarà più preparato e veloce”

Natalia ha deciso di fare uno scherzo ad Andrea facendogli credere che si sono rotte le acque. Ha ripreso tutto con il cellulare e il risultato è stato strepitoso. In primis si è rovesciata addosso una bottiglia d’acqua, precisamente nella zona del basso ventre. Ha poi urlato chiamando il ragazzo che nel frattempo stava facendo la doccia.

In base alla sua espressione facciale si è potuto comprendere il panico più totale. “Ero troppo curiosa di vedere la sua reazione…La prossima volta sarà più veloce e preparato, povero stava facendo la doccia. Che cattiva che sono”.