Filippa Lagerback, il ‘difetto’ fisico che nessuno nota: purtroppo le provoca forti dolori

Purtroppo Filippa Lagerback non può più nasconderlo. Da sempre soffre per via di una condizione fisica che in tanti hanno notato fin dai suoi primi esordi nel piccolo schermo. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Nata il 21 settembre 1973 a Stoccolma, Filippa Lagerback è una conduttrice televisiva con un passato da modella. Non a caso tutti sono concordi nel dire che sia una delle donne più belle del mondo dello spettacolo italiano. A 14 anni è stata notata da un’agenzia di moda che le ha proposto subito di lavorare come fotomodella. Inevitabilmente ciò le ha permesso di farsi conoscere anche in Italia, soprattutto in seguito allo spot della birra Peroni del 1993.

Di conseguenza ha iniziato a lavorare sia nel nostro Paese che in Svezia. Nel 1996 ha esordito nel film cinematografico Silenzio…si nasce di Giovanni Veronesi. Quattro anni dopo con Alessia Merz e Samantha De Grenet ha collaborato nel programma comico Candid Angels. Nella sua città natale ha condotto Farmen, ovvero La Fattoria della nostra televisione.

Nel 2013 ha avuto la possibilità di salire sul palco del Festival di Sanremo quando Fabio Fazio e Luciana Littizzetto erano al timone della conduzione. Dal 2014 la vediamo su Sky con il programma da lei condotto In bici con Filippa.

Da non dimenticare che dal 2005 fa parte del cast di Che Tempo che Fa e il suo compito era introdurre nello studio gli ospiti che il conduttore doveva intervistare. I fan che la seguono da sempre non hanno potuto fare a meno di notare un difetto fisico che incide molto sulla quotidianità. Ecco di cosa si tratta.

Il difetto di Filippa Lagerback

Per quanto riguarda la vita privata, la donna è sposata con Daniele Bossari dal 2018. In realtà stanno insieme dal 2001 e dal loro amore è nata Stella nel 2003. La proposta di matrimonio è arrivata quando lui era nella casa del Grande Fratello Vip 2 che ha vinto. Grazie a quest’esperienza è arrivato alla conclusione di volerla accanto per il resto della sua vita.

I fan li amano perché non sono mai finiti al centro del gossip per crisi o tradimenti e hanno sempre tutelato la loro privacy nonostante siano dei personaggi pubblici di spicco. Infatti Filippa non parla molto della sua condizione fisica, però chi la segue da sempre ha notato che qualcosa non va.

Un dolore con cui convivere

“Pochi sanno che da sempre soffro di dolori che non mi danno pace…Fin da ragazzina soffro di dolori alla schiena. Un giorno l’ennesimo fisioterapista dopo un’accurata visita mi ha detto che tutto dipende dalla mia gamba destra che è più lunga dell’altra”.

Purtroppo non c’è una soluzione, quindi è costretta a conviverci. Infatti in tv nasconde il dolore, anche se appare chiaramente irrigidita.