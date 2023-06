“Che si fa per fare due spicci”: Fabrizio Corona asfalta Bonolis e Bruganelli | Voce clamorosa

Fabrizio Corona sta scatenando i social per alcune dichiarazioni fatte sulla rottura di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Ecco cosa ha detto sul loro conto.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono convolati a nozze nel 2002 e, dopo 26 anni d’amore, adesso hanno deciso di prendere strade diverse. Nonostante tutto hanno deciso di continuare a vivere insieme sotto lo stesso tetto, soprattutto per amore dei figli: Silvia, 20 anni, Davide, 19 anni, e Adele, 15 anni. Infatti non hanno mai intuito nulla perché fino all’ultimo sono stati bravi a nascondere.

Qualche mese fa alcuni siti avevano già annunciato la crisi della coppia, la quale è intervenuta per smentire il pettegolezzo. Per l’occasione hanno realizzato un video in cui in una piscina termale hanno ironizzato sulla delicata questione. Con i fan si sono giustificati spiegando il motivo del loro atteggiamento.

“Era una notizia che avremmo dovuto dare noi per primi a chi dovere. Ma nel mondo di Pettegolandia la gente si attacca vampirescamente alla vita degli altri ignorando sentimenti, affetti e figli”. Come potergli dare torto. Del resto il gossip può risultare dannoso sotto certi aspetti.

Eppure Fabrizio Corona non ha potuto tacere su quanto accaduto. Ha svelato dei retroscena che non sono passati inosservati sia sulla vita privata dei due che sul motivo della scelta di vuotare il sacco.

Fabrizio Corona senza filtri sulla coppia

“Non ci sono terze persone o amanti di mezzo…Quando ci siamo fidanzati avevo 23 anni, non ero ancora laureata, lui era un uomo. Soltanto con il tempo e di fronte a certe circostanze abbiamo preso coscienza delle nostre differenze…Paolo è un padre e un marito meraviglioso, La cosa che non ha mai tolto agli altri. L’ha insegnata ai nostri ragazzi, che sono cresciuti vedendoci attraversare litigi e difficoltà senza che il rispetto e l’amore venissero meno”, ecco le dichiarazioni di lei per Vanity Fair.

Poi è intervenuto il conduttore: “Per un certo periodo Sonia ha avuto difficoltà a stare in una situazione che non era più la sua. SI è sforzata e per questo le devo fare i complimenti, finché è stato inutile continuare. Ci siamo confrontati, mi ha spiegato e ho capito”. Tuttavia l’ex re dei paparazzi ha svelato un retroscena inaspettato.

Tradimento con un collega

Fabrizio Corona di recente sta usando Telegram per esprimere il suo pensiero. Tempo fa, per esempio, mostrò una foto di Diletta Leotta in costume per sfatare il mito della perfezione. Ha voluto sottolineare che lancia un messaggio sbagliato con l’eccessivo utilizzo di filtri. Ora ha lanciato una bomba su Bonolis e Bruganelli.

“Quasi 20 anni fa Bonolis è stato tradito da sua moglie con un collega intimissimo e in modo clamoroso…Ormai si cerca di anticipare i giornali per vendere esclusive e guadagnare sulle relazioni…Per due spicci”, affermazioni che hanno lasciato tutti a bocca aperta.