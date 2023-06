Ore di angoscia per Mario Giordano: la sua vita in Mediaset appesa ad un filo

Terribile doccia fredda, se non proprio gelata, per il carismatico Mario Giordano. La sua vita in Mediaset è ormai appesa a un filo.

L’estate, il calendario ci insegna in maniera bella chiara, è praticamente alle porte. Le scuole sono finite e o comunque stanno finendo in tutta Italia per gli studenti, salvo quelli che dovranno affrontare gli esami. Si pensa sempre di più al mero e meritato relax, a gite fuori porta, a giornate trascorse al mare e vacanze vere e proprie.

Anche il Piccolo Schermo in questo clima si prende una pausa. Ed è per tale motivo che molti programmi di punta e seguitissimi dagli italiani di ogni età, sono stati messi in standby. Tuttavia la maggior parte di essi torneranno a farci compagnia a settembre 2023. Su questa scia Barbara D’Urso ha salutato i suoi telespettatori, sostenendo che non ha alcuna intenzione di lasciare l’Azienda del Biscione.

Infatti la ritroveremo in autunno saldamente al timone del suo storico rotocalco. Anche gli apprezzatissimi programmi di Maria De Filippi si sono conclusi, ma la loro presenza è super confermata anche per la prossima stagione. L’unico che deve andare ancora in onda è Temptation Island, che tornerà a farci emozionare e divertire in prime time da lunedì 26 giugno 2023.

Mario Giordano a serio rischio

Tra tante conferme però ci sono anche alcuni addi che stanno facendo tremare i cuori a molti italiani. Ora in particolare pare che potrebbe essere a serio rischio la prosecuzione dell’operato del conduttore e giornalista Mario Giordano a Mediaset. Non si tratta di qualcosa di certo, ma, in ogni caso, il chiacchiericcio in questa direzione è decisamente molto forte.

Del resto nell’ultimo periodo, in tutte le grandi aziende, non solo in Rai e in Mediaset, ci sono stati tanti cambiamenti, che hanno fatto rizzare i capelli in testa in più. Pier Silvio Berlusconi è anche stato costretto a intervenire a gamba tesa nella scorsa edizione del GF Vip. Oltre a rimproveri sono piovute eliminazioni a sorpresa e nella prossima stagione il padre di tutti i reality tornerà in versione nip.

La forte indiscrezione

E che dire di Mario Giordano? Secondo un’indiscrezione di Dagopsia potrebbe non essere riconfermato al timone del suo Fuori Dal Coro. Nel corso dell’ultima stagione andata in onda, molte puntate sono state giudicate troppo trash, da ma molti telespettatori. Pertanto L’AD potrebbe decidere di chiudere la trasmissione.

Tutto ciò non toglie che a Mario potrebbe essergli affidato un altro programma. Tra l’altro, restando su Rete 4 si parla anche di un altro cambio a livello di conduzione. Difatti sarà Nicola Porro a condurre Stasera Italia al posto di Barbara Palombelli. Ergo, la moglie di Rutelli per il momento condurrà solamente Forum.