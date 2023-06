Rosanna Banfi, un altro lutto lacera la sua esistenza: “Mi manchi già”

Non può trattenere le lacrime Rosanna Banfi per il lutto improvviso piombato nella sua vita inaspettatamente. Ecco a chi ha dovuto dire addio a malincuore.

Rossana Banfi, oltre a essere un’attrice italiana, è nota per avere un padre famosissimo nel mondo dello spettacolo italiano. Nata il 10 aprile 1963, ha frequentato fin da giovane delle accademia teatrali. Ciò le ha permesso di affermarsi come attrice negli anni ottanta accanto al padre. Inoltre ha avuto dei ruoli in varie fiction televisive Rai: Il vigile urbano, Un medico in famiglia, Angelo il custode, Raccontami una storia, Il padre delle spose.

Nel 2022 ha partecipato come concorrente a Il Cantante mascherato condotto da Milly Carlucci. Anche stavolta si è presentata davanti alle telecamere con il padre Lino Banfi, confermando per l’ennesima volta il forte legame che c’è. Poi si è messa in gioco a Ballando con le Stelle in coppia con il ballerino Simona Casula.

Per quanto riguarda la vita privata dal 1992 è sposata con Fabio Leoni, ovvero un collega. Dal loro amore sono nati Pietro e Virginia. Nel 2009 Lino Banfi durante un’intervista rilasciata a La vita in diretta ha rivelato che la figlia si è sottoposta a un intervento delicato per un tumore al seno. Proprio per questo motivo ha iniziato a dare voce a coloro che vivono la sua stessa situazione.

Purtroppo in queste ore ha condiviso sul suo profilo social una foto inserendo nella didascalia un messaggio molto toccante. Chi la segue fin dai suoi primi esordi sul web ha voluto darle un po’ di supporto perché il dolore che sta provando è straziante. Ecco a chi è stata costretta a dire addio

Lutto devastante per Rosanna Banfi

Rosanna Banfi ha dovuto fare i conti con la morte della madre Lucia causata da un tumore al cervello. Ne ha parlato con le lacrime agli occhi nello studio di Storie Italiane. Sapeva che un giorno sarebbe andata via, ma non si è mai preparati a salutare un genitore.

E adesso dovrà andare avanti senza poter contare su un altro membro importante della sua vita. Il dolore per la perdita traspare del tutto nel post pubblicato su Instagram.

“Sei stata coraggiosa”

“Paperina mia, troppo presto, voi animali avete questo maledetto vizio di lasciarci troppo presto. Ci fate innamorare e poi ci lasciate. Gilda mia, sei stata un bravo cane e nonostante la tua taglia minima sei stata coraggiosa. Hai viaggiato, hai camminato nei boschi, sulla neve, ovunque. Hai avuto una bella vita e una bella morte, sempre insieme. Mi manchi già Paperina mia“.

Nei commenti del post si può leggere quello di Sandra Milo: “Mi dispiace tanto…Ti stringo con tutto l’affetto di cui sono capace…”. A seguire i follower hanno voluto dedicarle delle parole di conforto, soprattutto coloro che hanno vissuto o stanno vivendo lo stesso strazio.