Questa buffa bimba oggi è l’attrice più amata e bella della tv: l’avete riconosciuta?

Questa bellissima bambina non è altro che una delle donne più amate del mondo dello spettacolo. I fan l’hanno subito riconosciuta! Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Ecco degli indizi per svelare l’identità della bimba paffuta. E’ un’affermata attrice del mondo dello spettacolo italiano e il merito è senza dubbio del suo indiscusso talento davanti alle telecamere. Da non dimenticare la sua inestimabile bellezza estremamente naturale che la fa spiccare tra le colleghe che hanno fatto ricorso alla chirurgia estetica. Non c’è da stupirsi se ha conquistato uno degli attori più famosi.

Non avete ancora capito chi è? Bene, andiamo oltre. Nata a Madrid il 10 giugno 1988, all’inizio si è dedicata alla danza, ma solo dopo ha frequentato l’Accademia di recitazione. La svolta è arrivata nel 2006 quando ha avuto modo di lavorare accanto a Julio Iglesias. In televisione si è fatta conoscere in qualità di ballerina professionista nel programma spagnolo di Ballando con le stelle.

Nel 2011 è stata lanciata come attrice in una serie spagnola intitolata Angel O Demonio. Allo stesso tempo ha posato per diverse riviste, come Elle, Vogue, Vanity Fair, Grazia. In Italia ha debuttato nel 2012 nel set del film Immaturi – Il viaggio di Paolo Genovese. Dopo quattro anni ha iniziato la collaborazione con Un passo dal cielo accanto a Terence Hill.

Nel suo curriculum ha aggiunto Tango per la libertà di Alberto Negrin, Tutte le strade portano a Roma di Ella Lemhagen, Natale da chef con Massimo Boldi. Ha anche condotto nel 2019 Feliz 2020 e una puntata de Le Iene con Nicola Savino. Se queste info non sono state sufficienti proseguiamo.

Vita privata dell’attrice

L’attrice ha due splendide figlie: Luna (2015) e Alma (2018). Nonostante sia un personaggio famoso, tende sempre a tutelare la privacy. Ha un profilo social molto seguito. Di recente ha condiviso questo scatto del passato, ottenendo così tantissimi like e commenti positivi. Chiaro segno che è amatissima anche nel mondo del web.

Non è ancora convolata a nozze, però con le bimbe e il compagno si reputa una famiglia a tutti gli effetti. Nel 2021 è stata contattata per recarsi sul set del film Immaturi – Il Viaggio. Le scene, girate nell’isola greca di Paro, le hanno permesso di conoscere Raoul Bova. Lei non è altro che Rocio Morales.

L’importante messaggio di Rocio Morales

“Questo è il mio giorno di scuola materna…Ho stretto le mie prime amicizie, le più preziose…ho imparato quali fossero i miei diritti e come difenderli. Purtroppo per tante persone non è così: sono oltre 200 milioni le bambine e i bambini che abbandonano la scuola, lasciando vuoti il proprio banco. Un banco vuoto significa un futuro senza possibilità” .

Con questo post, condiviso qualche ora fa, ha voluto fare un appello per sostenere il progetto di aiuti umanitari della Weworld.onlus. Per l’occasione ha proposto una foto di quando era fanciulla.