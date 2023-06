Federica Panicucci si è conciata così per delle nozze sulla spiaggia | I commenti: “ma che ti sei messa?”

Ecco come si è “conciata” Federica Panicucci, per delle nozze sulla spiaggia. I commenti social sono stati molto feroci contro di lei, in molti le hanno chiesto con che criterio abbia scelto quel tipo di outfit.

Federica Panicucci cosa ti sei messa? Questa e tante altre domande si è sentita rivolgere la showgirl sui suoi profili social, dopo che ha mostrato come si è “conciata” per prendere parte ad un matrimonio sulla spiaggia. I suoi followers le hanno ricordato, a detta loro, che la Panicucci dovrebbe scegliere il suo dress code in base all’ambiente che la circonda.

La Panicucci con questa sua scelta di look ha diviso il web in quanto alcuni l’hanno appoggiata, altri l’hanno bocciata. Non è mai facile, va da dire scegliere il giusto vestito per prendere parte ad una cerimonia sulla spiaggia. Voi che dite di questa sua scelta di vestiario?

Il suo fidanzato è un uomo molto potente

Federica Panicucci per quanto riguarda la sua vita lavorativa non ha bisogno di troppe presentazioni in quanto è in attività da molti anni. Di strada ne ha fatta molta da quando conduceva il Festivalbar, sembra passato un secolo eppure con quei suoi capelli lunghissimi ha fatto sognare intere generazioni. È sempre stata sulla cresta dell’onda per quanto riguarda il mondo dello spettacolo, trovando sempre il modo di stupire i suoi fans con i suoi diversi ruoli.

Nella vita sentimentale invece la Panicucci ha subito diversi scossoni, in primis il matrimonio fallito con Mario Fargetta, dal quale ha avuto due figli. Quando il suo matrimonio finì, la nota conduttrice pensava che non sarebbe stata mai più felice, invece poco tempo dopo incontrò il nuovo amore della sua vita, stiamo parlando del facoltoso imprenditore, Marco Bacini. L’uomo collabora con figure molto potenti, come per esempio Chiara Ferragni e nel suo ambiente viene considerato un uomo molto importante. Con la Panicucci è stato amore a prima vista, i due sono molto felici insieme e lui ha instaurato anche un bellissimo rapporto con i figli di lei.

L’abito che ha diviso il web

Federica Panicucci in uno scatto social ha mostrato come si “conciata”, a detta di alcuni suoi followers, per presenziare ad un matrimonio sulla spiaggia. In pratica Federica ha indossato un bellissimo abito rosa con super accessori abbinati che hanno diviso i suoi fans, infatti se molti hanno appoggiato la sua scelta, per altri quell’outfit è risultato eccessivo per un evento in spiaggia.

Degli utenti le hanno anche chiesto chiaramente: “ma che ti sei messa?”, per non parlare di chi l’ha etichettata come diva eccessiva. Insomma come in tutte le cose, c’è a chi piace e chi no, ma alla fine è la Panicucci che doveva sentirsi a suo agio con il suo abbigliamento e se ha fatto questa scelta probabilmente lo è stata. Voi cosa ne pensate? Vi sareste vestiti così per questa occasione?